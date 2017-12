Mario Cortés (PP): "A estas alturas, el alcalde debería optar de nuevo a la reelección"

En pleno debate sobre el si el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, debe optar de nuevo a la reelección o no en las próximas municipales de 2019, el concejal del PP en el Ayuntamiento, Mario Cortés, exportavoz del equipo de gobierno local, ha opinado que el regidor debería repetir como candidato del Partido Popular. Su principal argumento es la falta de tiempo material para posicionar bien a otra persona.

"Soy de los que creen que a estas alturas del partido, [De la Torre] debería optar de nuevo a la reelección", ha dicho Cortés, concejal de Nuevas Tecnologías, en el programa Hoy por Hoy Málaga. Falta apenas un año y medio para los comicios locales y cree que es "casi un punto de no retorno", porque a su partido le resultaría difícil "vender" a un nuevo candidato en "tan poco tiempo". "Creo que vamos tarde", ha añadido Cortés, para quien el PP jugaría "con mucha desventaja" en caso de que decidiera cambiar de cabeza de cartel.

La posible sucesión o no de De la Torre, previsiblemente por Elías Bendodo, presidente provincial del PP y de la Diputación, no cesa ni se aclara. En las últimas semanas, el debate se ha intensificado, aunque el alcalde, en el cargo desde hace 17 años, sigue con su postura de siempre. Lo que dice públicamente es que es poco probable que vuelva a ser candidato, pero no imposible. También achaca gran parte de la responsabilidad de la decisión a su partido, que no elegirá a los candidatos de las grandes ciudades hasta la próxima primavera.