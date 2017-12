Ibarra: "La crisis ha afectado al mantenimiento de las cámaras de videovigilancia"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, en pleno debate sobre la seguridad en los distintos municipios, no cree que haya empeorado porque judicialmente no hay datos que lo acrediten. Sin embargo, como presidente de la Comisión de Videovigilancia del País Vasco, lamenta que de las 2818 cámaras instaladas en el territorio, muchas dejan de funcionar y no son arregladas o sustituidas.

En este sentido, insiste en que "la respuesta más inmediata cuando sucede un delito está confiada a la videovigilancia", por lo que ve "necesario reflexionar acerca de que este sistema funcione a la perfección". "La crisis ha afectado al mantenimiento de estos servicios y creo que ahí debemos de señalar un punto de mejora porque deben ser tratados como una prioridad en nuestras ciudades y en los municipios que no son tan urbanos", explica. Los considera una pieza clave, aunque, a su juicio, los últimos acontecimientos no deben "afectar a la ciudad como más o menos segura".

En relación a esto, señala que el número de delitos de violencia no han aumentado, pero sí la que está dirigida a las mujeres. Por ello, se están facilitando medios para el diagnóstico de la situación y para "adoptar medidas de aseguramiento", sobre todo en aquellos casos en los que no se formula la denuncia, el 75%. "Tenemos que llegar a esa alerta temprana que evite que sin denuncia no se ponga en marcha todo el sistema", incide, una "protección integral", que en estos años se ha "acreditado que requiere de prescindir de la exigencia de denuncia para que se puedan establecer los indicadores de situación de riesgo".

Por último, respecto a las claúsulas suelo, de momento no teme un colapso en los juzgados, al menos en los próximos seis meses.