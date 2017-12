Santa Eulària multa con 20.000 a un local de Es Pou des Lleó

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha decidido imponer una sanción de 20.001 euros al establecimiento de la playa de Es Pou des Lleó, que este verano organizó diferentes fiestas multitudinarias en la zona sin tener licencia para desarrollar este tipo de actividades .



El Consistorio ha denegado las alegaciones hechas por parte del negocio de que se había tratado de un hecho puntual y espontáneo promovido por los clientes ya que existen elementos publicitarios de esta y otras celebraciones similares.

El expediente sancionador se inició tras que la Policía Local de Santa Eulalia se personara el día 2 de julio, sobre las 20.45 horas, a este paraje de la parroquia de San Carlos y comprobara que en la terraza y los alrededores del establecimiento se congregaban cerca de un centenar de personas y que un grupo musical estaba ofreciendo un concierto. Los agentes levantaron un acta de inspección de establecimientos en que hicieron constar que se estaba haciendo uso de dominio público, sin disponer de permiso para hacerla y sin informar de las medidas de seguridad existentes. Aunque la comunicación de que no se podía desarrollar la fiesta, la Policía constató que a las 22.55 horas todavía estaba en marcha. Estos hechos se consideraron una infracción muy grave, ya que supone desarrollar una actividad no permanente mayor sin tener los permisos necesarios. Se puede sancionar con entre 10.001 y 100.000 euros y en la imposición de la cuantía se ha tenido en cuenta la intencionalidad en no haber parado la fiesta ,a pesar de la advertencia policial. En sentido contrario, no se ha aplicado la multa en la parte superior del tramo, ya que no se ha considerado la existencia de un peligro evidente e inmediato para las personas o el medio ambiente.

El Consistorio comunicó la resolución al interesado el 12 de septiembre, abriendo un periodo de alegaciones. En este sentido, el responsable de la fiesta va alegó que había sido un hecho puntual y espontáneo surgido a instancias de los clientes del local. En este sentido, la fiesta del día 2 había sido publicitada, pero la recopilación de información hecha por los servicios municipales permitió anuncios de fiestas los días 29 de mayo (Opening Party) y 24 de junio.