Cristina Cifuentes: "No me van a imputar. Eso no va a ocurrir"

Cristina Cifuentes no teme que la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, cuando la actual presidenta era vipresidenta de la Asamblea de Madrid, pueda terminar en imputación. Cifuentes, en la tradicional entrevista de Año Nuevo en la SER ha sido tajante: "Todo se hizo conforme a la legalidad en todo momento. Todas las adjudicaciones se hicieron conforme a los informes técnicos y con la unanimidad de todos los grupos políticos. Eso (la imputación) no va a ocurrir. Eso no puede ocurrir. Es una hipótesis que yo ni me planteo".

Cifuentes ha remarcado otra vez que sus responsabilidades empiezan y acaban en su acción de gobierno. "Yo nunca he participado en ningún gobierno ni de Esperanza Aguirre, ni de Ignacio González ni de Gallardón. Cada uno se tiene que responsabilizar de las cosas que hace". La presidenta reconoce que la corrupción ha afectado a su acción de gobierno durante esta legislatura y evita, durante la entrevista, pronunciarse sobre las dos operaciones del Canal de Isabel II que investiga la justicia. Preguntada por si la operación de Inassa (el desembarco de la empresa pública madrileña en Latinoamérica cuando Gallardón ocupaba la presidencia de la Comunidad y por la que la justicia ha imputado a la cúpula de la empresa pública) es similar a la compra de Emissao por parte de González, Cifuentes evita decantarse por uno u otro y deja ese trabajo en manos de la justicia. "La justicia hará lo que tenga que hacer".

¿Hay que rebajar el código ético?

La presidenta Cristina Cifuentes durante su entrevista en los estudios de la Cadena SER en Madrid / JAVIER JIMÉNEZ BAS

Tanto el PP como el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaron un código ético que obliga a cualquier diputado o miembro del ejecutivo a abandonar su cargo en caso de imputación. Cifuentes presume de su aprobación pero cuestiona si es una medida justa en todos los casos en los que finalmente se demuestra que el cargo investigado no cometió ningún delito. "Hay que hacer una reflexión conjunta a nivel nacional en el Congreso y debería ser el Congreso de los Diputados el que establezca las lineas rojas. A veces la mera sospecha acaba con la carrera de una persona y eso es muy injusto".

Esperanza no me lo puso fácil

Cifuentes quiere ser la candidata del PP en las autonómicas de 2019. Se ve preparada y con conocimiento sobrado de la gestión de la Comunidad. Entiende que esos comicios serían un examen para su gestión durante estos años. "Cuando me presenté la otra vez fue todo muy rápido. Esperanza Aguirre no me lo puso fácil (en aquella campaña) y aprendimos que es posible hacer campañas con pocos medios".

Preguntada por si teme que el vuelco de Ciudadanos en Cataluña se pudiera producir en Madrid en las elecciones, Cifuentes cree que las situaciones no son comparables y que en Madrid, el voto útil del centro-derecha lo representa el Partido Popular.

Cuestión de Estado

La presidenta de la Comunidad de Madrid evita calificar de acertada o equivocada la estrategia de Rajoy en Cataluña. Considera que Rajoy siguió la estrategia que necesitaba España "y esta no era la estrategia que favorecía al Partido Popular. Y eso tiene un coste electoral y para el Partido Popular lo ha tenido. Mariano Rajoy hizo lo que tenía que hacer

Cifuentes espera seguir trabajando en 2018 para mejorar la calidad del empleo. Destaca que Madrid ya ha recuperado todos los puestos que se destruyeron durante la crisis pero que su gestión seguirá dirigida en los próximos meses a mejorar la situación de los desempleados y fomentar las políticas sociales en la Comunidad de Madrid.