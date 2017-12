Susana Díaz despide 2017 con un mensaje de "afecto" y "amistad" para los catalanes

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha despedido el año con su tradicional discurso, retransmitido en la Radio y Televisión de Andalucía, desde la Ciudad Califal de Medina Azahara, en Córdoba, conjunto que opta a ser Patrimonio Mundial de la Unesco. Un balance de 2017 en el que ha expresado la "gran preocupación" de los andaluces por lo que ha venido sucediendo en Cataluña y en el que ha aprovechado para enviar un mensaje de "afecto y amistad" a los catalanes.

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Les garantizo que nuestra apuesta, como estoy segura de que la de la mayoría de los españoles, es que 2018 nos permita abrir una etapa que se caracterice por la restauración de la convivencia cívica y el fin de tantas desventuras y enfrentamientos", ha expresado Díaz, quien apuesta por avanzar en esa dirección pero siempre desde el "respeto" a las leyes democráticas.

Para superar los problemas a los que se ha enfrentado el país en los últimos años, la presidenta andaluza propone reformas, aunque para mejorar y "nunca para derribar lo que hemos conseguido los españoles durante este periodo de libertad". En este periodo de cambios, insiste en que la comunidad andaluza "no será un pasajero más" y recuerda la necesidad de que "cuanto antes" se cierre un acuerdo de financiación de las comunidades autónomas para hacer frente a los servicios públicos "puesto que Andalucía está claramente discriminada en esta materia".

Más recursos contra la violencia machista

El trágico balance de la violencia machista, que se ha cobrado la vida de prácticamente medio centenar de mujeres en España, de ellas siete andaluzas, también ha marcado su discurso. Susana Díaz cree que denunciarlo no es suficiente: "Y no basta con denunciar una tragedia que ya es insoportable. Hay que destinar de inmediato todos los recursos materiales, humanos, económicos, lo que haga falta, para luchar contra este terrorismo machista, incompatible con el concepto que tenemos de una sociedad no ya avanzada, sino simplemente decente".

La presidenta define este 2017 como un buen año para Andalucía con estabilidad política, con crecimiento económico y del empleo y con conquistas sociales y culturales, pero lamenta, a pesar de la bajada del paro, que se sigan registrando unas cifras "inasumibles" de desempleo.

Le preocupa también el campo andaluz por los problemas de sequía que padece y garantiza el apoyo del gobierno andaluz a agricultores y ganaderos. "Sepan nuestros agricultores que la Junta de Andalucía está a su lado, que vamos a tomar todas las medidas necesarias que estén a nuestro alcance y a la vez exigir el compromiso de todos con nuestro medio rural, del que nos sentimos especialmente orgullosos porque forma parte de nuestro ADN como pueblo", afirma la presidenta.