La ampliación de la V-21 y el corredor mediterráneo, las grandes amenazas para la huerta de Valencia

Pendientes estamos de cómo será llevará a cabo finalmente el proyecto de ampliación de la V-21. El Ayuntamiento ha presentado una propuesta alternativa que minimizaría la afección sobre la huerta, una propuesta, por cierto, criticada por uno de los socios de goberno, Valencia en Comú. Este sábado el PP pedía a Ximo Puig que zanje la polémica y desbloquee unas obras muy necesarias, a su juicio, para acabar con los atascos en esa entrada a la ciudad. La propuesta del Ayuntamiento tampoco contenta a los colectivos ecologistas.

Per l´Horta cree que ni así se paliará el desastre. La solución no pasa por la ampliación, dicen, sino por mejorar el transporte público. Además, advierten de que la V-21 no es la única amenaza para nuestra huerta. Hay otra que puede ser mucho más grave, la futura construcción del corredor mediterráneo.

Por eso, Marc Ferri, portavoz de Per l'Horta, adelanta de que estarán muy vigilantes para que cuando se presente el proyecto para conectar Valencia al corredor mediterráneo se lleve a cabo un proceso de información pública de verdad. El objetivo, que no pase como con la V-21 que, según dice, se llevó de tapadillo. Según cómo se lleve a caso ese proyecto variará el impacto sobre la huerta.

Sobre la V-21, Per l'Horta insiste en que la solución no pasa por ampliar la autovía, sino por fomentar el uso del tranporte público con los 30 millones de euros que costará esa infraestructura y que estarían mejor invertidos, a su juicio, en acabar las líneas de metro, mejorar la EMT y demás líneas de autobuses que llegan a Port Sa Playa y recuperar la huerta amenazada por el PAI de Benimaclet.

Por su parte, el Partido Popular pide al president Ximo Puig que tome las riendas y zanje la bronca entre los socios del Gobierno de la Nau sobre la V-21. Según el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts, Alfredo Castelló, ésta es una obra fundamental para dar solución a la entrada a Valencia, pero la izquierda la está convirtiendo en una riña de patio de colegio.

¿Colaboración entre administraciones?

Y hablando de infraestructuras, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, ha enviado un escrito al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para solicitarle la creación de un grupo de trabajo interdepartamental para abordar la mejora de los corredores del área metropolitana de València, correspondientes a la V-31 y a la V-30.

En ese escrito, Salvador le recuerda el rechazo tanto de la Conselleria como de los municipios afectados por estos proyectos y que ya se está redactando el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del área de Valencia. Por eso, sería conveniente una correcta planificación para no gastar recursos públicos en el desarrollo de soluciones que no cuentan con el consenso de las administraciones implicadas ni de la sociedad.