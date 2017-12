Y tú, ¿cuándo vuelves?

Muchos jóvenes han ido huyendo estos últimos años de las precarias condiciones laborales de los contratos que les ofrecían en España y llevan tiempo viviendo en otros países. Estos días, han "vuelto a casa por Navidad" y demasiados nos han contado que ven difícil regresar definitivamente en los próximos años.

Uno de los que lo ve más negro es Javier Ortega, que después de vivir en el extranjero, ahora se ha instalado en Madrid. Dice que no se ve volviendo porque "Zaragoza tiene poca oferta y, además, mala", "sólo nos ofrece vivir peor que nuestros padres y no podemos conformarnos con eso". Para Ortega, el proceso que han vivido muchos jóvenes actuales es muy similar al de los años 60, cuando muchos españoles se fueron de los pueblos para habitar en la ciudad. Este joven zaragozano recuerda que "nadie volvió a instalarse en los pueblos".

Vecina habitual de Hannover, otra zaragoza, Victoria Pérez, también ve difícil volver a su ciudad natal en los próximos años. Aunque ella no lo descarta definitivamente, tiene claro que exigiría unos requisitos que, ahora mismo, no están al alcance. "Para poder formar una familia", argumenta, "lo primero es subir los sueldos. También necesitamos que nos ayuden a compaginar familia y trabajo y eso ahora no ocurre con demasiadas horas de trabajo, pocas bajas maternales y paternales, poca flexibilidad...".

Por eso, otro emigrado, David Salvador, que ha pasado por Asia y ahora estudia un máster en Reino Unido, pide a los políticos más esfuerzo. "Deberían darse cuenta de que todos estos jóvenes han aprendido muchas cosas: convivir con otra gente, trabajar con otras culturas... eso es muy beneficioso".