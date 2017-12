Lourdes Ramos: "Gádor apuesta por el deporte"

Viaje al corazón de la Villa de Gádor para conocer a una alcaldesa que tiene las cosas muy claras en materia deportiva. Lourdes Ramos, que no lleva ni dos años como alcaldesa, sabe que el deporte es fundamental en cualquier municipio y la primera gadorense lo sabe muy bien.

Lleva poco tiempo como alcaldesa, pero en política muchos años y, además, asegura a LA VOZ y la Cadena SER que ha tenido un gran ‘Maestro’ para aprender a hacer política, y de la buena. Ese gran profesor para ser una alumna aventajada tiene nombre y apellido: Eugenio Gonzálvez, del que asegura que ha aprendido solo cosas buenas para hacer que la Villa siga creciendo en materia deportiva. Lourdes Ramos, en su despacho en el Ayuntamiento gadorense, charla con muchísima seguridad y cuando habla de su pueblo muestra ‘algo’ en su mirada, en sus ojos... se nota que está hablando con orgullo, con mucho orgullo, de su bonita Villa, un municipio que fue galardonado en 2002 como la mejor Villa del Deporte de toda España. La foto en la que el Rey de España entrega el premio a Eugenio Gonzálvez ocupa un sitio especial en su despacho.

Una vuelta con Lourdes por Gádor merece la pena: los gadorenses la adoran y saben que están en buena manos, y los más pequeños de la Villa también saben que el deporte ocupa un lugar muy importante en la agenda de esta gadorense que se levanta todos los días con una ilusión grandísima para que la Villa de Gádor crezca y siga siendo un municipio referente en toda la provincia de Almería.

Se confiesa “una mujer sencilla, cercana, humilde... me gusta estar cerca de la gente, me gusta hablar con los mayores y con los jóvenes. Soy una persona normal y con una gran responsabilidad: y voy a desvelar que jamás me hubiera imaginado ser la alcaldesa de mi municipio, pero aquí estoy con muchas gana y una gran ilusión”, comenta.

Lourdes Ramos se ha formado en la cantera de Eugenio Gonzálvez: “Es cierto; llevo en política desde el año 2003. Trabajaba en una empresa que barcos que está aquí en el municipio y recuerdo que cuando me llamó Eugenio Gonzálvez me sorprendió muchísimo porque yo no tenía conocimiento alguno de lo que significa la política municipal. Tenía 33 años y pensé que claro que podía ayudar a Eugenio, ayudar a mi pueblo...”, recuerda.



“La Villa de Gádor es un pueblo precioso del interior de la provincia de Almería con muchas actividades deportiva durante todo el año porque en el ámbito deportivo nos volcamos porque somos conscientes que el deporte es fundamental”, explica Lourdes Ramos.

La alcaldesa gadorense asegura que sigue la hoja de ruta marcada por el anterior alcalde gadorense hace ya muchísimos años: “Eugenio Gonzálvez marcó un sello de identidad en el ámbito deportivo y yo voy a seguir por esa senda en la Villa de Gádor porque es muy importante fomentar el deporte durante todo el año”, dice.

Programación

Un compromiso Desde los Juegos del Mediterráneo del año 2005 la Villa de Gádor ha sido reconocida a nivel nacional por su deporte

La primera gadorense afima al periódico de todos los almerienses que “hemos continuado con todas las actividades deportivas estrellas que tenemos y si alguien de fuera me preguntara por mi municipio, le dirían que la Villa de Gádor es conocida por el deporte, por la agricultura y la cultura; son tres palos fundamentales en nuestro municipio”.

Actividades

Ha puesto en marcha más actividades deportivas para que el gadorense disfrute aún más durante los 365 días del año: “Pusimos en marcha el I Rally Villa de Gádor porque desde el 2006 no hacíamos la Subida del Rally; fue todo un éxito y también hemos implantado el Trail del Esparto y en el 2018 haremos la segunda edición. Otra de las novedades que hemos realizado fue la primera Concentración Nacional de Tunning ‘Villa de Gádor’ y también el Campeonato de España de Kick Boxing, que fue muy importante para todos los gadorenses”.