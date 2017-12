El Iberostar aplasta al Herbalife (92-71)

El Gran Canaria asomaba por el Santiago Martín después de tres derrotas consecutivas. El Iberostar por el contrario daba la impresión de que estaba en un momento y además había preparado con tiempo el derbi, al contrario que e Herbalife que vino de jugar el histórico partido ante el Asvel.

Los amarillos se enfrentaba a un equipo, y eso era buena noticia que no podía contar con Ponitca, mientras que los grancanarios tenían entre algodones a Albert Oliver.

El partido empezó conbastantes problemas para los de Luis Casimiro, sobre todo en el capítulo defensivo, donde permitíó algunas licencias a los tinerfeños. El primer cuarto finalizaba con una ventaja de ocho puntos para el equipo de Katzicaris. Lo que vino a continuación fue el caos. El Gran Canaria fue superado en todas las facetas del juego. El Iberostar estaba desatado, con más intensidad, creyendo en lo que hacía. No salía nada en ataque y los porcentajes estaban alcanzando cotas ridículas. Al descanso se llegaba con un marcador de 55 a 30.

No mejoró el panorama en el tercer cuarto. El Iberostar se mantenía cómodamente en una diferencia en torno a los treinta puntos, desnudando a golpe de canasta el juego de Luis Casimiro. El tercer cuarto concluía con el resultado de 73 a 45. Solo quedaban diez minutos no para ganar el partido, que era una misión inimaginable, sino para maquillar el resultado. El infumable partido para los amarillos finalizaba 92 a 71-

Lo cierto es que la diferencia en el derbi no puede explicarse unicamente en la agitada semana de los amarillos, o la corta rotación del equipo, sino que está en la manera de afrontar un encuentro en donde como dijo Eulis Baéz, "no hemos aparecido en el partido", no se puede decir más.