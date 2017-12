Puigdemont exigeix Rajoy "acceptar" el 21D i negociar amb el "legítim Govern"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha exigit avui al president del Govern, Mariano Rajoy, que "reconegui" els resultats de les eleccions catalanes del 21D i "comenci a negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya".

Puigdemont ha publicat als seus comptes de xarxes socials un discurs als ciutadans de Catalunya amb motiu del Cap d'Any, difós des de Bèlgica a través de les xarxes socials, en el que llueix un llaç groc en "suport als presos polítics" i on es veu una bandera catalana i una altra de la Unió Europa.

Puigdemont ha reclamat "com president" al Govern espanyol "i als que li donen suport" que "rectifiquin allò que ja no funciona, que reparin el dany causat i que restitueixin tot allò que han destituït sense el permís dels catalans".

En la seva al·locució, Puigdemont no ha donat pistes sobre les negociacions per a la conformació d'un govern de coalició de perfil nacionalista ni sobre si preveu tornar a Catalunya.

"Les urnes han parlat, la democràcia ha parlat, tothom s'ha pogut expressar. A què espera el president Rajoy a acceptar els resultats?", s'ha preguntat el també candidat de Junts per Catalunya.

Carles Puigdemont ha subratllat que el Govern espanyol té "una nova oportunitat de comportar-se com la democràcia europea que assegura ser i, per tant, de reconèixer el resultat de les eleccions del 21 de desembre i començar a negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya".

"Els ciutadans catalans i els espanyols així ho esperen, però també ho esperen molts ciutadans europeus i també els seus governs i institucions", ha dit Puigdemont.

Uns ciutadans que, "fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern, esperen que comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que venim reclamant des de fa anys", ha considerat l'expresident català.

Puigdemont ha valorat que el 21D es registrés una participació rècord de gairebé el 82 %, que ha qualificat d'"èxit democràtic històric", i ha agraït que les urnes "hagin emès amb tanta claredat un missatge que ja no admet discussió".

"Els catalans -ha afegit- pensem el que pensem, volem i sabem fer servir les urnes per resoldre les nostres aspiracions i les legítimes discrepàncies sobre com hem d'encarar el nostre futur col·lectiu. Som un poble democràticament madur que s'ha guanyat el dret a constituir-se com república d'homes i dones lliures".

S'ha preguntat, "de què ha servit tanta repressió?" i "de què ha servit provocar tant dolor a les víctimes de la violència de l'1 d'octubre, als membres del Govern i a la mesa del Parlament, als alcaldes i als líders socials empresonats, als bombers, mestres i policies que han de desfilar pels jutjats o temen una delació ideològica?"

En aquest sentit, ha titllat d'"escàndol" i "vergonya" per a un país de la UE que l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller Joaquim Forn, i els líders d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, continuïn a la presó "per les seves idees polítiques".

Malgrat aquesta situació, Puigdemont ha expressat bons auguris per a Catalunya el 2018, en el que "el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat es farà, com no pot ser d'una altra manera, des del Palau de la Generalitat".