La Generalitat recibe una treintena de solicitudes para organizar fiestas de Nochevieja en la provincia

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat ha recibido de momento 35 peticiones en la provincia de Castellón para realizar cotillones, fiestas y celebraciones de Nochevieja. Las solicitudes son principalmente de restaurantes y salas de fiesta.

De las 35 solicitudes, cinco son de autorización en aspectos como el aforo, instalaciones de escenarios o modificación de las condiciones técnicas. Las 30 restantes son objeto tan solo de declaración responsable al realizarse en el mismo recinto donde se efectúa la actividad ordinaria del local sin que ello suponga un incremento de riesgo añadido.

En cuanto a la tipología de establecimientos que organizan las fiestas son en su mayoría restaurantes, salas polivalentes, cafeterías y hoteles. El secretario General de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, recuerda a los ciudadanos que los establecimientos están obligados a disponer hojas de reclamaciones y anima a denunciar especialmente incumplimientos de aforo y calidad de bebidas.

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias envía una circular a los Ayuntamientos para informarles de las condiciones y requisitos que deben cumplirse en su municipios a la hora de organizar celebraciones extraordinarias. Las condiciones para los locales seguros son que no superen el aforo, que no tengan conexiones eléctricas añadidas, suficientes vías de emergencia o evacuación y que no se sirva alcohol a menores.