Company asegura que están "alineados" con el Govern en la defensa de los intereses de Balears

El presidente del PP de Balears, Biel Company, garantizó este domingo que su partido está "totalmente alineado" con el Govern y lo apoyarán "en la defensa de los intereses de las Islas ante Madrid".

Sin embargo Company criticó los "grandes olvidos" cometidos, en su opinión, por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, en su mensaje de Fin de Año, como máxima responsable de "un Govern que preside pero no gobierna y que no realiza políticas de inversión que mejoren el bienestar". "No hay colectivo que no le haya salido a la calle para protestar, el último, el sanitario", añadió el presidente de los populares, para quien el hecho de que Armengol haya escogido Ibiza para su mensaje es "una cierta provocación", por los problemas del colectivo sanitario en esa isla.