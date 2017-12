López Miras: “2018 será el año más positivo de la historia reciente de la Región”

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró durante su mensaje institucional con motivo del fin de año que “2018 será el año más positivo de la historia reciente de la Región de Murcia” y animó a “todos” a “construir juntos un presente y un futuro de nuevas oportunidades”.

López Miras se dirigió a todos los murcianos en el que fue su primer mensaje navideño como presidente de la Comunidad, que inició refiriéndose a la recuperación económica y a la creación de empleo, de la que dijo que “se han dado pasos firmes”. Asimismo, aseguró que el objetivo del Gobierno regional, “más que el crecimiento económico, es el bienestar de las personas”.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico destacó que este año más de 20.000 personas han encontrado un trabajo en la Región de Murcia y aseguró que “tenemos ya más de 550.000 hombres y mujeres cotizando a la Seguridad Social, creamos empleo a mayor ritmo que la media del país y vamos a finalizar el año con 315.000 personas con un contrato indefinido, algo que no sucedía desde antes de la crisis”.

Remarcó que “estas cifras nos sitúan como una de las comunidades autónomas motores en la creación de empleo”, y aclaró que “yo no trabajo para las cifras, sino para las personas”. Así, subrayó que “lo más positivo de esos retos que estamos alcanzando es que detrás de cada puesto de trabajo hay un rostro, una persona con nombre y apellidos”.

El presidente de la Comunidad dijo que “éste solo es el principio” y aludió al “empuje y trabajo de todos” para crear “nuevos y mejores empleos”. Subrayó que el objetivo que define la hoja de ruta del Gobierno regional es “crear empleo de calidad, estable y con unos salarios que deben incrementarse una vez que hemos pasado los años más difíciles”. “Eso es lo que es justo y es lo que vamos a hacer”, aseguró.

Eliminación de impuestos y financiación autonómica

Durante su mensaje, Fernando López Miras destacó la eliminación del “claramente injusto” impuesto de Sucesiones y Donaciones a partir del 1 de enero. “Así dijimos que íbamos a hacerlo, y así lo hemos hecho”, remarcó el presidente, quien añadió que “seguiremos esa línea de trabajo porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Y menos impuestos significa más empleo, más desarrollo y más libertad para las personas”.

También se refirió a la necesidad de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica “que elimine la discriminación y el injusto trato con que el anterior castigó a la Región de Murcia”. En este sentido, explicó que “cada murciano debe recibir la misma cantidad que cualquier otro español para hacer frente a sus servicios esenciales” y subrayó el compromiso del Gobierno de España “de abordar, desde el diálogo y el acuerdo, una solución a este problema”.

2018 será el año de las infraestructuras

“El año que comienza nos permitirá ver concluidas algunas reivindicaciones históricas de la Región de Murcia”, señaló el presidente, quien se refirió a la Alta Velocidad. “En 2018 veremos llegar los primeros trenes que nos acercarán significativamente a Madrid, a Valencia, o a Barcelona”, aseguró López Miras, que añadió que se trata de “un logro que este año debe también seguir avanzando en las líneas a Cartagena y Lorca”. Subrayó que la llegada de la Alta Velocidad será “cumpliendo, con hechos bien palpables, nuestro compromiso de soterrar todo el tráfico ferroviario en su llegada a la ciudad de Murcia”.

Además, destacó la adjudicación del Aeropuerto Internacional de la Región, “que abrirá sus puertas también en 2018 y cumplirá la finalidad con la que se construyó: ser útil para nuestro crecimiento, para la creación de empleo y para conectarnos al mundo”. También mencionó los avances en carreteras y aludió a “proyectos estratégicos como el que esta misma semana anunciaba en Murcia el presidente Rajoy para construir el llamado Arco Noroeste”.

“Proyectos que harán más fácil nuestras comunicaciones, el trabajo de nuestras empresas y que permitirán que nuestro litoral, nuestras playas, nuestro interior, sigan siendo un referente turístico internacional”. En este sentido, se refirió a la recuperación del Mar Menor, para la que dijo que “2018 debe ser también un año clave”. “Estamos completamente comprometidos, ya hemos logrado notables avances y, con toda la prudencia, pero también con la máxima convicción, os aseguro que veremos una evolución más que positiva en los próximos meses”, afirmó.

“Estoy con los agricultores y regantes”

El presidente de la Comunidad también habló de agua durante su mensaje con motivo del fin de año en la Región de Murcia. Dijo que “la sequía ha hecho de 2017 uno de los años con menos precipitaciones de nuestra historia” y se refirió al déficit hídrico como “un problema gravísimo para toda España, pero más en la Región de Murcia”.

“Nuestro déficit de agua es estructural, va más allá de una puntual falta de lluvias y, además, aquí se producen muchos más alimentos y de mayor calidad que en ningún otro lugar, con la mínima cantidad de agua disponible”, resaltó López Miras, quien añadió que “nadie ahorra tanto, gestiona mejor, depura y reutiliza como se hace en el campo murciano”.

Aseguró que “en España hay agua suficiente para atender nuestras demandas, aunque es necesario que todos se conciencien de que su uso debe responder a un criterio técnico común, de alcance nacional, solidario y ajeno a los enfrentamientos malintencionados con los que algunos han querido hacer política del agua”.

“Mi exigencia, como presidente, es conocida y no va a cambiar: estoy con los míos, con los agricultores murcianos, con los regantes, y defenderé sus reivindicaciones como propias, donde y cuando sea necesario”, dijo López Miras, quien resaltó que se trata de “una exigencia clara que no está reñida con la necesidad de buscar el consenso, de convencer a todos de que nuestra reivindicación es también la suya”. Así, se refirió a la necesidad de garantizar el derecho de todos los españoles al agua, “incluso mediante la incorporación, en una posible reforma constitucional, de disposiciones que impidan que se pueda torpedear este derecho; lo que he venido a llamar, con toda claridad, un artículo 155 del agua”.

Una Región que crece mirando a las personas

Fernando López Miras también aludió en su mensaje a la situación en Cataluña, a la que se refirió como “un desafío sin precedentes a nuestro sistema legal, a nuestra democracia y a nuestro derecho a decidir todos juntos nuestro futuro”. Así, dijo que “hemos logrado salir victoriosos de este reto reafirmando nuestro compromiso con la democracia, con España y nuestra plena confianza en la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Asimismo, mencionó “la gran repercusión” que ha alcanzado el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, y destacó el turismo, la agricultura y la industria como “sectores clave que continuarán siendo protagonistas de nuestro desarrollo”. Dijo que el Gobierno regional afronta el año nuevo “con ilusión” y subrayó que “estamos más cerca de un objetivo que es de todos, de una Región que crece mirando siempre a las personas”.

“Mi compromiso es trabajar para que todos los propósitos que os habéis marcado para el Año Nuevo, los de vuestros familiares y amigos y todas las personas que os quieren, se cumplan en 2018”, aseguró el presidente de la Comunidad, quien deseó “prosperidad y esperanza” a todos los murcianos “en una Región cuya base son las personas, las familias, la solidaridad y el apoyo a quienes más nos necesitan”.