Los sistemas de seguridad empleados en Fin de Año convencen al Ayuntamiento

La provincia de Córdoba despidió el 2017 y dio la entrada a 2018 sin excesivo trabajo para los cuerpos de seguridad. Según el Servicio de Emergencias 112, se registraron 146 incidencias, todas ellas leves por lo que fue una noche en la que se disfrutó y no hubo hechos destacados. La aglomeración en la Plaza de las Tendillas fue notoria, pero como indica el teniente de alcalde de seguridad, Emilio Aumente “todo se desarrolló de la mejor manera posible y no hubo que lamentar ninguna incidencia grave. Un par de actuaciones en cotillones en los que unos menores tuvieron que ser retirados porque no tenían edad para beber, un pequeño accidente en Mediana Azahara y tan solo una salida de bomberos”.

En cuanto a los sistema de seguridad empleados en las inmediaciones de Las Tendillas, un sistemas de paralización de vehículos en seco que el Ayuntamiento tenía a prueba, el teniente de alcalde indica que “la seguridad del sistema es absoluta, es una buena fórmula para colocarla en lugar de poner camiones y coches. Habrá que analizar si tenemos fondos, que sí los conseguiremos, y tenerlos disponibles estos dispositivos para próximas fiestas que se avecinan”.