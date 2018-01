Alerta ante las opciones que el mercado ofrezca al club

Comienza 2018 y el Almería, al igual que los otros 21 clubes de Segunda División, permanece alerta ante las posibilidades que ofrezca el mercado de fichajes. La situación ha cambiado drásticamente en los últimos años, cuando el club, recién descendido de Primera, se podía permitir el lujo de hacer desembolsos importantes buscando jugadores. Ahora ese privilegio lo tienen aquellos que luchan por el ascenso, como Sporting, Osasuna, Granada...

En los despachos del Almería, donde Alfonso García, desde Águilas, y Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés, en el Estadio, se barajan muchas situaciones que se pueden dar en las próximas semanas. Cuando el equipo regresó al trabajo después de las vacaciones de Navidad, era habitual ver a Lucas Alcaraz y director deportivo charlando en el césped. En este sentido, el técnico del Almería nunca ha escondido que es más sencillo adaptarse a lo que tiene en lugar de buscar soluciones en el mercado invernal: “No sabemos lo que será posible hacer por el asunto del control financiero. Recuperar a los que están de baja es lo fundamental, pero seguro que en los despachos se valora traer algún jugador que nos ayude. Todo dependerá de las circunstancias”.

Borja Fernández fue uno de los pocos refuerzos en los últimos años que surtió efecto, sin contar a Marco Motta, que llegó sin equipo, y Kalu Uche, el fichaje más habitual.

El reto La diferencia entre los que están arriba y abajo es la regularidad. Hasta la fecha el Almería no ha sido capaz de ganar dos partidos y si no lo logra será imposible abrir hueco con la zona de descenso. Los años de experiencia en el fútbol le dicen a Lucas Alcaraz que si hay una Liga donde se dan sorpresas de todo tipo, esa es la Segunda: “Ya sabemos que el objetivo del Almería, a nivel institucional, es permanecer en la Liga de Fútbol Profesional. El ejemplo es el del Elche, que el año pasado con margen de puntos suficiente en la segunda vuelta, se lo llevó la corriente”.

Recuerda cada semana que las cuentas no sirven en enero o febrero, y sí en junio, que es cuando se decide quién toca la gloria y los que se van al infierno. “Pensar más allá del siguiente partido no te lleva a nada. Cuando falten cuatro o cinco jornadas, será diferente”, comentó el míster.

Lesiones Hicham y Fidel apuntan al partido contra el Lugo. Estos serían los dos primeros ‘fichajes’ para el Almería en enero, tal y como señala el preparador rojiblanco: “Con todos los recursos será más sencillo manifestar las señas de identidad. En esta categoría es tan fácil, o complicado, ganar al primero que perder con el último”.

LOS LESIONADOS Alcaraz entiende como refuerzos a aquellos que volverán tras superar lesiones de larga duración esta temporada