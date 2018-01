Arias y 'Javichu' se unen al proyecto

Dos nuevos jugadores se unen al proyecto de la remontada de la Arandina. Tras anunciarse su llegada la semana pasada, Adrián Arias y 'Javichu' han sido presentados tras el primer entrenamiento del año para los de Javier Álvarez de los Mozos. Ambos llegan con un contrato para lo que resta de temporada, sin ningún tipo de prórroga se logre el ascenso o no.

El central gallego, que procede del Crevillente donde prácticamente lo había jugado todo hasta caer lesionado decidió salir de la entidad alicantina porque "después de esa lesión no estaba contento el míster dejó de contar conmigo y he querido cambiar de aires". Para el gallego su llegada a Aranda es una "oportunidad y vengo para ayudar al equipo a meterse en el play off". Sobre esa hipotética fase de ascenso afirma que "siempre es difícil pero vamos a ir paso a paso y después veremos", afirma el defensa que la temporada ya lograra clasificarse con el Rápido Bouzas y subir de categoría con sus paisanos.

Mientras, el lateral extremeño, que también logró el ascenso con el Badajoz el año pasado, llega a Aranda tras abandonar el Socuéllamos tras no contar con muchas oportunidades se ha sorprendido del "nivel que me he encontrado en el equipo". Polivalente puede jugar también como extremo y llega "con el reto de llevar al equipo al play off". Además, 'Javichu' afirma que "conozco bien el club porque José Ángel -centrocampista paisano suyo que jugó ya en el club ribereño- me ha hablado muy bien".