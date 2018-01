Barakaldo CF y Arenas, protagonistas

Xabi Galán, ex lateral izquierdo de Bilbao Athletic, Osasuna B, Portu y ahora en las filas del Barakaldo y el director deportivo del Arenas, Manu Franco, se pasaron por Radio Bilbao.

Galán estuvo a punto de debutar con el Athletic bajo el mando de Caparrós en un 2-0 (Yeste y Llorente) a Osasuna, en su último año le ascendió en un partido ya que Xabi Castillo estaba tocado. Portó el dorsal 40 en la reserva: “Fui con ellos, jugó Castillo los 90 minutos, pero estuve sentado en el banquillo. Eso no me lo quieta nadie”, recuerda el lateral izquierdo de Begoña, que en el Cadete A, en un 7-0 al Sestao, se puso Ander Iturraspe de portero unos minutos. Ziganda, uno de sus ídolos junto a Alkiza, también le entrenó en el filial. “Aprendimos mucho, aunque no fue un año espectacular en lo deportivo”. Una lesión de rodilla le mermó con un año de baja y le costó mucho “sobre todo psicológicamente” recuperase. Al año siguiente “no jugué demasiado”, rememora.

Un Barakaldo que ocupa ahora mismo el noveno puesto a cuatro puntos del playoff: “A este equipo se le exige estar entre los cuatro primeros año tras años y trabajamos para eso sea así. Va a pelear por ello”. Fuera de casa les lamina con números fértiles en Lasesarre, de seis victorias y tres empates. “Pero no ganar fuera te lastra”.

Larrazabal, su entrenador, fue lateral izquierdo como Galán, lo que le puede beneficiar: “Te puede corregir mejor”. Curiosamente son tres laterales zurdos en la plantilla fabril: Jaume Pol, Rubén González, aunque juega también de central, y Galán. “La competencia es buena, hace que el nivel suba y tienes que estar con las pilas todo el día. El año pasado estaba con Arnáez y Izquier”. Salir fuera, a sus 27 años, no le llama todavía: “Aquí se está muy bien”, reconoce.

Por su parte, Manu Franco jugó en Galdakao, Lemona, y Sestao antes de su peregrinar por toda España en el seno de Leganés, Burgos, Jerez, Zamora, Cartagena, Mazarrón, Mar Menor, Roquetas y ya de vuelta a casa, Arenas, Leioa y de nuevo Arenas, donde con 40 años colgó las botas para hacerse cargo de la secretaría técnica arenera. Se trata del único jugador profesional de Larrabetxu.

Ahora, cuatro empates a 2 y otro puñado de equis, hasta once, penaliza a un Arenas que ha merecido más: “Haciendo balance de lo que has podido hacer bien o mal o regular. De esos 11 empates muchos son más cerca de victorias que de derrotas, pero la realidad es la que es y nos toca hace una segunda vuelta muy buena. No podemos fallar”, analiza. Es más, comenta que “no estamos acostumbrados a jugar en esa posición, siempre en las primeras vueltas con 30 y 27 puntos (esta vez 20) y te acostumbras a ello”. Considera que este nuevo Grupo II “no es el mejor” para las características de este Arenas. “Hay equipos con presupuestos y objetivos distintos a los nuestros”. Manu reconoce que el puesto de secretario técnico “le encanta” ya desde que jugaba de central, con Alkorta como ídolo, en su época en activo. Amigo además de Jon Pérez Bolo, míster y compañero de trabajo: “Tenemos la misma forma de ver las cosas, tenemos un feeling especial a la hora de fichar y analizar los partidos”. Considera que en este mercado invernal están “abiertos” a fichar, con una plaza libre sub 23 en la plantilla.