Centenares de perros sufren un 'infierno' por los fuegos de fin de año

Junto con los mensajes de año nuevo, en las redes sociales figuran numerosas denuncias de perros desaparecidos la pasada noche del 31 de diciembre debido a los potentes fuegos artificiales y petardos. No es un problema nuevo, pero suscita un debate muy intenso no sólo entre las protectoras sino también entre los dueños de los canes cuyo destino ha sido, en muchos casos trágico. Los dueños de numerosos canes describen el 'infierno' por el que atraviesan sus mascotas. "Desde que empezaron los fuegos mi perra empezó a temblar y a babear. No sabíamos qué hacer e incluso comenzó a sangrar", explica Elena quien tuvo que acudir a urgencias con su perra. Del mismo modo, Yasmina explica cómo intentó calmar a su perra: "eran unos temblores tan horrorosos que tuvimos que tenerla en brazos porque no paraba de temblar". Uno de los casos más tristes ocurrió en Tenerife, en donde un bóxer huyó por el sonido de los petardos y fue encontrado horas más tarde atropellado.

Por su parte los expertos no tienen duda: los perros sufren de forma notable las explosiones de los fuegos artificiales. "El sonido para ellos es tan insoportable que pueden sufrir una parada cardiorrespiratoria debido a que se genera cuadros de ansiedad extremos golpeándose contra las camas o paredes y, por supuesto huir del domicilio", explica Richard Liria, veterinario de Míster Dog. Además de veterinarios, animalistas y expertos en comportamiento animal, la Policía Nacional y la Guardia Civil también recuerdan cada poco tiempo en redes sociales que los petardos resultan perjudiciales para los perros.