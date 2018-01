Facua denuncia el cotillón de La Rambla ante el Ayuntamiento y la Junta

La fiesta de fin de año celebrada en la Rambla sigue produciendo reclamaciones y denuncias. La empresa organizadora, Eventos Color Sur, ha sido denunciada por Facua ante el Ayuntamiento de La Rambla y también ante la Junta de Andalucía, y el hotel Atalaya, que alquiló el espacio para el evento, anuncia acciones legales por incumplimiento del contrato y por dañar la imagen del establecimiento, las tras numerosas quejas de los jóvenes que acudieron y que denunciaron problemas con el transporte, las aglomeraciones, la falta de servicios y los incumplimientos de lo ofrecido.

El alcalde de la Rambla, Alfonso Osuna, ha asegurado que la Policía Local está recabando datos sobre el presunto incumplimiento del aforo máximo por parte de la empresa que organizó la fiesta. El primer edil ha explicado cómo mostraron una preocupación "antes y durante el evento" hasta el punto de llamar a la empresa a participar en la Junta Local de Seguridad de diciembre, en la que explicaron que el evento sería para un máximo de 750 personas. Y la Policía comprobó que se cumplía con las medidas de seguridad exigidas en las jornadas previas a la fiesta, como salidas de emergencia o indicaciones. Además comprobaron que la bebida encargada correspondía para ese aforo. Antes de eso, incluso se plantearon clausurar el evento ante los primeros problemas que tuvieron para contactar con ella.

Condiciones que en principio se cumplían pero que al final no fueron tales, ya que todo apunta, sobre todo los testimonios de los jóvenes, a que se superó el aforo. La Policía Local, que acudió a la fiesta, "no detectó la necesidad de desalojar, ya que podía haber resultado peor que no desalojarla, así que no se llevó a cabo ninguna acción", ha explicado el primer edil rambleño . Desalojo que sí se dio en la fiesta que la misma empresa organizó ese mismo día en Moguer.

No obstante, estima que finalmente ha sido "un timo" para los jóvenes que acudieron, de ahí que vayan a contactar con la empresa para buscar soluciones y asumir responsabilidades.

Mientras que la asociación de Consumidores Facua ya ha atendido a casi un centenar de personas en sus oficinas. Entre ellos, jóvenes que incluso fueron atendidos por altercados surgidos en la fiesta por las condiciones tan extremas en las barras. Francisco Martínez Claus, presidente de Facua Córdoba, ha explicado que "hay personas a las que tuvieron que dar puntos en la cabeza, debido a ese caos que había. Nadie facilitaba bebida y los propios asistentes llegaban como podían a cogerla, volaron botellas que impactaron en alguna cabeza que requirió del traslado de una ambulancia allí. Si todo esto no es motivo suficiente para para cerrar un evento de estas características, no sé a qué más estamos esperando".

Los afectados también han hecho un grupo de Whatsap para unirse en las reclamaciones.

El hotel Atalaya estudia acciones legales

Y por su parte, Hotel Atalaya de la Campiña SL, que regenta el Hotel Atalaya, ha expresaro en un comunicado su "repulsa" a los hechos ocurridos en la fiesta de fin de año organizada por la empresa Eventos Color Sur SL y se desvincula de cualquier aspecto de la organización. El gerente de Hotel Atalaya, José Portal, afirma sentirse “estafado” por la empresa organizadora del cotillón y se plantea acciones legales contra quienes “han manchado el nombre de un establecimiento que es emblema de prestigio y de calidad”.

Portal afirma que en el contrato de arrendamiento del salón donde tuvo lugar la fiesta de fin de año se determinan las condiciones de la celebración, que “se han vulnerado en buena parte de sus términos”. El acuerdo especifica claramente que el promotor se hacía responsable de que la venta de entradas no sobrepasara lo dispuesto por la administración competente, en este caso el área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Rambla. Por eso, también animan a los afectados a denunciar.

