Los Secretarios Generales de UGT y CC.OO en Huelva, Sebastian Donaire y Emilio Fernández, respectivamente han pasado por las Entrevistas de Hoy por Hoy Huelva. Un encuentro que ha servido para hacer balance de 2017 y explicar los retos para este recién estrenado 2018.

Sebastián Donaire de UGT auguró que los datos del paro a final de 2017 serían preocupantes. Y así ha resultado. Según el Ministerio de Empleo baja el paro pero sube la temporalidad de los contratos. Donaire advirtió que el empleo crecería, pero que sería de mala calidad, precario y poco remunerado. Para el sindicalista, ésta es la foto fija que tiene Huelva en el año 2017. Si bien, añade que el sector industrial y la agroindustria son los que crean un empleo seguro y de calidad. Pero que Huelva sigue estando en el bagón de cola en Andalucía con unos datos de crecimiento de empleo, pero malos y poco remunarados.

Por su parte, Emilio Fernández de CC.OO en Huelva señaló que la comparativa interanual, muestra que el desempleo en Huelva ha ido mejorando. Pero que la realidad es que el empleo que se crea sigue siendo de baja calidad. Es m´s, dice que el mercado de trabajo en Huelva está enfermo y corroído por la precariedad y la temporalidad. Un mercado que pivota entre la agricultura y el sector turismo donde la estacionalidad es estructural, hay un incumplimiento importante de los convenios colectivos y salarios bajos. Fernández matiza que con la crisis el sector industrial ha ido en declive, aunque ahora se precibe un cierto repunte del sector industrial en la provincia.

Sobre el Pacto Andaluz por la Industria explican que tanto UGT como CC.OO son firmantes de este importante Pacto Andaluz por la Industria en el hay una apuetsa clara por industrializar o reindustrializar Andalucía y que en el caso de Huelva están habiendo proyectos industriales importates que deben cuajar como son el proyecto ZAR (Zona de Actividades Logísticas) del Puerto, las energías renovables de ENCE, y la consolidación de electroquímica onubense como proyecto industrial de futuro. Proyectos que aseguran un empleo industrial de calidad.

Entretanto, los sindicalistas consideran que el Puerto de Huelva es ahora mismo la locomotora de creación de empleo estable en la provincia de Huelva. Nos hubiera gustado ser partícipes de ese futuro para Huelva porque creemos que tenemos mucho que aportar para mejorar la situación del mercado laboral en Huelva, pero todavía el Puerto no nos ha convocado. Al final, creemos que el objetivo nuestro es que Huelva crezca, y lo haga en empleo de calidad y en posibilidades. Sin embargo, son conscientes de que el tema de la Avenida Francisco Montenegro siempre es un tema delicado y espinoso. Se consideran firmes defensores de la industria como un motor económico porque Huelva es una potencia industrial y lamentan el declive de Huelva como potencia industrial y se posicionan a favor de que en Huelva la Industria se potencie. El Puerto de Huelva es una empresa pública con una importante inversión en Huelva con el objetivo de ser un puerto verde, generar nuevas líneas de negocio y mejorar sus infraestructuras.

Desde UGT, Sebastian Donaire entiende que un territorio sin industria es un territorio que al final se va a quedar en el camino a la hora del empleo de calidad, de vida y poder adquisitivo del trabajador. Hay que hacer compatible la industria con el medioambiente. Un territorio sin industria es un territorio que se va a quedar en el camino.

Sobre Astilleros recalca que casi todo está acabado y recuerda que desde que se firmó el Plan de Cierre en 2010 por la situación inviable de la empresa, se buscó una salida para los 250 trabajadores que en aquellos momentos estaban dados de alta. De éstos, unos 150 se pudieron prejubilar. Hubo otros que se pudieron recolocar y para el resto se firmó un Plan de Indemnizaciones que todo el mundo cobró. Señala también, que ahora prácticamente la actividad naval está paralizada. No hay actividad. El empresario Urbano que vino desde Galicia por diversas circunstacias no supo o no pudo reactivar este sector. Pese a que se anunciaron bastantes compromisos de posibles contratos con Armadores, como el de Balearia, pero al final la propia infraestrutuctra del Astillero que necesita mucha inversión para ponerlo en valor, dio al traste con la posiblidad de llevar a afecto esos contratos. Según Donaire: "ahora mismo, la situación está paralizada y es muy incierta. No tiene prácticamente, actividad ninguna. "El futuro del Asitillero de Huelva es bastante complcado".

Sobre los restos para este 2018, los responsables sindicales están de acuerdo en que seguir trabajando para luchar contra el desempleo, mejorar la negociación colectiva, y denunciar el mercado de trabajo que presenta Huelva, hoy por hoy, la segunda provincia de toda España peor pagada detrás de Jaén con "salarios vergonzosos", según Fernández. Añade también que la mujer trabajadora de Huelva sigue siendo la peor pagada del país y que ni siquiera llega a los 10.000 euros netos anuales. También los Jóvenes de Huelva que siguen siendo los peores pagados de España con un salario medio, según la Agencia Tributaria, de 322 euros netos mensuales. Para Fernández, la responsabilidad la tienen las Adminstraciones y las empresas que están pagando unos salarios tercermundistas.

En cuánto a la Reforma Laboral dice Sebastian Donaire que ésta provocó la degradación del mercado laboral con la pérdida de derechos y que los Partidos Políticos y el Gobierno tienen que ser conscientes y poner medidas sobre la mesa que dignifiquen a las personas y mejoren las condiciones salariales y de vida de muchos ciudadanos que se han quedado o se van a quedar en el camino por esta crisis provocada por el Gobierno que han prevalecido más lo económico que a la dignidad de las personas. Con todo, los responsables sindicales cuentan que a sus sedes acuden personas buscando trabajo, formación o empleo. Señalan además que hay situaciones muy difíciles de gente absolutamente desesperada que aún tenido trabajo viven en la pobreza.

Y de los logros de este recién acabado año recalcan la Renta Básica que el Gobierno Andaluz la ha sacado adelante tras las 40 mil firmas que UGT y CC.OO han recogido en Andalucía. Lo que ayudó a la Junta a rescatar mínimamente a las personas que peor lo están pasando con el incremento de la Renta Básica (que oscilará entre los 419,52 y 779,87 euros). También se muestran satisfechos con el compromiso al Gobierno Español de mejorar el Salario Mínimo Interprofesional hasta convertirlo en una realidad de que llegua al 60% del salario medio español tal como marca la Carta Social Europea para los próximos 3 años con lo que se quedará con un aumento de casi el 20% del Salario Mínimo Interprofesional. Para lo Sindicatos ésto es insuficiente. No están contentos, pero aún así logran, dicen, cumplir un objetivo marcado por la Unión Europea.

Y entre los retos más importantes señalan que cuando se empiecen a negociar los Convenios Colectivos esperan incrementar los salarios dignamente entorno al 3%. Creen además que es necesario y posible por parte de los empresarios asumirlo. Considran que no puede haber un salario en convenio colectivo que esté por debajo de los 1.000 euros. Es el umbral donde una familia y una persona puede vivir dignamente con las necesiades básicas cubiertas. Sobre la siniestrailidad laboral seguirán velando por el cumpliento de la Ley de prevención de riesgos laborales.

Y en el tema Infraestructuras sólo están marcha unas obras en la N-435 y en la estación de AVE. Pero poco más. Por eso, seguirán trabajando desde la Agrupación por las Infraestructruras porque Huelva tiene que existir en los Presupuestos Públicos, dicen. Es más, consideran que los niveles de inversión son vergonzosos. Y fomulan un llamamiento a los distintos partidos políticos para que se pongan de acuerdo en perdir a los Gobiernos infraestructuras para Huelva.

LA ENTREVISTA