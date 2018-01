Luís Álvarez reconoce que “no” fue “capaz de desarrollar el proyecto que tenía para la agrupación local de Lugo”

El viceportavoz del PSdeG en el parlamento de Galicia, y parlamentario por la provincia de Lugo, Luís Álvarez, ha anunciado que renunciará a repetir como secretario de la agrupación local de los socialistas de la ciudad de Lugo (sobre 450 afiliados) al reconocer que “no” fue “capaz de desarrollar” el proyecto que tenía para dicha agrupación.

Calcula que el congreso, una vez rematados los procesos a nivel nacional, gallego y provincial, se convocará entre el quince y el 31 de enero, donde se renovará la estructura del partido en la ciudad amurallada.

Fue en 2012, siendo concejal en el concello con el alcalde Xosé López Orozco, cuando asumía dicha responsabilidad y ahora renuncia al liderazgo al admitir que no fue capaz de “desarrollar el proyecto que tenía para la agrupación y creo que uno debe de asumir las responsabilidades”. “Y si se considera que no se ha hecho bien por los motivos que sean no se debe de repetir y hay que dejar paso a otra gente. Así de simple y así de contundente”, ha asumido.

Entre otros motivos que aduce se encuentra que él hubiera querido que “las asambleas locales fuera más participativas”. A ello, Luís Álvarez, ha añadido que “el partido socialista entró en una serie de problemáticas más orgánicas que políticas, más relacionadas con secretarios o secretarias generales, con renovaciones y dimisiones”. “Eso pasó a formar parte casi en exclusiva de la agenda política del partido. No es que no se hiciera política pero lo que transcendían eran otro tipo de cosas”, ha lamentado.

Sea como sea, y tras el relevo, se ha mostrado convencido de que “esa realidad va a cambiar, desde este momento”. “Tiene que ser gente joven la que se encargue de dinamizar la agrupación local”, concluye el parlamentario lucense.