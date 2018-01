Solera vallecana

La Vallekana Bin Ban cumplirá dentro de tres años 40 tocando en la calle. Tiene una historia que corre en paralelo con la Movida, cuando el renacer cultural llenaba las calles de creatividad. Despues los años han ido transcurriendo desde las fiestas del PCE a las manifestaciones de las mareas en Madrid. Incluso acompañaron en 2014 la llegada de los mineros a la capital.

Son 16 miembros. Los fundadores ya no están en la agrupación pero algunos de sus vástagos llevan casi todas sus jóvenes vidas sabiendo que los jueves hay que reservar la tarde al ensayo.

Su repertorio es clásico : El Bodeguero, Beguin the Beguine, Oh when the Saints, España Cañí... temas que ya no pueden tocar en El Retiro desde que la percusión se prohibió en el parque, dónde solían ponerse.

Ultimamente salen pocas actuaciones pero se reservan el día de Santa Cecilia o los Carnavales donde la charanga no puede faltar.