El gerente del Ramón y Cajal niega el ingreso a los pacientes que llegan a urgencias y no pertenecen al hospital

Ocurre de forma sistemática en el servicio de urgencias del Ramón y Cajal. Lo denuncian varios facultativos que prefieren no identificarse, y que nos han enseñado el chat de WhatsApp en el que los coordinadores del servicio se lo recuerdan. Lo reciben 42 médicos. Junto a la situación de la urgencia en ese momento: número de personas pendientes de ingreso y número de altas previstas y número de camas disponibles, se incluye un recordatorio: "no se puede ingresar pacientes que no sean de área. Si necesitan observación se les trasladará, si clínicamente es posible, a su hospital de referencia tras el diagnóstico."

Este mensaje fue escrito hace unas semanas cuando comenzaban a saturarse las urgencias del Ramón y Cajal por el incremento de los casos de gripe. Esos mismos días La Paz, también saturada, ingresaba a un 30% de pacientes que no pertenecían al centro.

Cadena SER

No es la primera vez que la Cadena SER recibe una denuncia similar. Hace aproximadamente un año contamos la historia de un paciente de 66 años, con parálisis en las piernas e infecciones de repetición, al que le ocurrió. Estaba grave, ingresado en las urgencias del Ramón y Cajal y fue trasladado en ambulancia a su centro de referencia. La gerencia del centro negó tajantemente la información y el entonces consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, calificó el hecho de un “error de gestión puntual” e insistió en que: “En la Comunidad de Madrid existe el Área Única y que son los pacientes los que eligen el hospital en el que quieren ser ingresados.”

El consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero aseguraba hace unos días que: "la libre elección es un derecho de los ciudadanos, el gobierno no puede limitar ese derecho y menos en los servicios de urgencias."

El director gerente del Hospital Ramón y Cajal, Juan José Equiza, lleva cerca de cuatro años al frente del centro, previamente dirigió el Hospital Clínico San Carlos y el Principe de Asturias. Cuando llegó a su actual destino se presentó ante las organizaciones sindicales con la frase: "Yo soy externalizador". Además, el diario El Mundo publicó, el pasado mes de marzo, que la Guardia Civil está investigando su gestión al frente del hospital de Alcalá de Henares por el pago de 'donaciones' y 'comisiones' en el caso 3%