Toni Pizá:"deberíamos poder tener espacios para hacer tests y probar los coches"

Toni Pizá termina el 2017 feliz tras conseguir el campeonato de rallies y tramo cronometrado. En Ser Deportivos, Pizá admite que para conseguir esos éxitos "ha sido importante ser regular y haber terminado todas las carreras. He aprovechado los fallos de los demás".

"El profesor" como es conocido el piloto de Son Sardina explica que "me gusta ese apodo. Me siento obligado de transmitir lo que sé. Enseño, pero también aprendo. El apodo me lo sacó Rafael Abraham, presidente de la Federación Balear de Automovilismo y yo creo que es exagerado".

En cuanto a su regreso a la competición después de 20 años, comenta que " en 2013 cuando se hizo el 50 aniversario de la subida al Puig Major y se hizo un Revival, me vi obligado a acudir y así volví a engancharme".

En cuanto a sus preferencias a la hora de pilotar, Pizá dice en "Todo Sobre Ruedas" sección dedicada al motor, en el programa Ser Deportivos Baleares, que "mi circuito favorito es el Puig Major, pero en general cualquier carretera rápida y técnica me gusta".

En cuanto a las dificultades para practicar este deporte, reconoce en La Ser que "tienes que cerrar carreteras y para eso tienes que compaginar con otros deportes. Además, el turismo hace que sea más difícil hacerlo en verano". Además de estos inconvenientes, el piloto mallorquín, reconoce que hay más "tenemos un circuito de propiedad privada y la disponibilidad es baja. Deberíamos trabajar en la posibilidad de hacer tests para probar los coches"