Según la UCO los palentinos gastaremos una media de 80 euros en rebajas

Con el comienzo de enero, comenzarán las rebajas de invierno como otros años, pues se mantiene dicha fecha más por costumbre que por ley, pues llevamos más de un mes con descuentos generalizados en el comercio palentino, es por lo que una vez más la Unión de Consumidores de Palencia, solicita una reforma de la ley de Comercio de Castilla y León, pues la regulación de estas ventas favorece tanto a los comerciantes como a los consumidores, pues la liberalización de los descuentos, y de los periodos de rebajas, al final supone que el cliente espere a comprar en rebajas y durante el periodo normal no adquiera más productos, sólo los que necesitan. Así se han adelantado las rebajas por parte de muchos comercios, aprovechando las últimas compras antes de las Navidades. Por dicho motivo la Unión de Consumidores con los datos que obran en su poder puede determinar que el gasto medio en las rebajas por consumidor ascenderá a unos 80 euros por persona, 10 euros más que el año pasado, dirigiendo una vez más sus compras a la adquisición de productos textiles y calzado.

Los consumidores deben de tener en cuenta, que los productos que se ponen a la venta en esta época deben ser los mismos que se están vendiendo durante todo el año, y el precio rebajado debe de ser el que constaba en el producto antes del periodo de rebajas, no permitiéndose poner a la venta productos específicos en periodos de rebajas, que no hubiesen estado puestos a la venta con anterioridad en el establecimiento.

La Unión de Consumidores de Palencia, RECOMIENDA como todos los años, que en igualdad de condiciones, garantías, calidades y precios, COMPRAR EN PALENCIA, ya que de esa forma quedan en nuestra provincia las plusvalías, que volverán a ser invertidas aquí y, por lo tanto, generar riqueza y bienestar entre nosotros. Como todos los años recomendamos a los consumidores que no compren impulsivamente, lo que puede suponer que se compre algo a lo que después no vaya a darse uso.

En cuanto al tema de las devoluciones, reiteramos que el consumidor debe tener en cuenta que cuando adquiere un producto, esté o no de rebajas, existe la obligación de cambiar un producto o devolver el dinero siempre y cuando este se encuentre defectuoso, roto o estropeado; cuando no se ajuste a las características descritas; cuando no sirva para el uso al que ordinariamente se destina o si se le ha indicado manifiestamente al vendedor que no sea apto para el uso especial que pretendemos darle.