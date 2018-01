Navarra coordinará la red europea Vanguard en el segundo semestre de 2018

El Gobierno de Navarra, mediante su Delegación en Bruselas, coordinará la Red Vanguard durante el segundo semestre del año 2018. Esta red está integrada por 20 regiones de la Unión Europea líderes en políticas industriales de alta tecnología.

Según el Gobierno foral "es en este foro en donde se forjan las tendencias futuras, como la cuarta revolución industrial, encarnada en la llamada industria 4.0, uno de los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente S3 de Navarra".

Con su presencia, la Comunidad foral está informada de los desarrollos industriales que se producen y puede detectar con antelación nuevos nichos de mercado. "Gracias a esta información se podrán poner en marcha nuevos proyectos y tener acceso a nuevas tecnologías", ha añadido el Ejecutivo.

LA RED

La Red es una "novedosa forma de trabajo colaborativo a nivel europeo, que propone nuevas posibilidades de movilizar y alinear los recursos sobre los principios de especialización inteligente regionales y la cooperación interregional, basada en clústeres".

Tiene como objetivo impulsar la internacionalización de los clusters industriales, aprovechando el efecto de la red interregional con aquellas áreas donde hay una voluntad política de trabajar de forma coordinada por la innovación en la UE, que se han comprometido a la internacionalización de sus clusters con potencial global, ya identificados por la estrategia regional (RIS3).

Además, cabe destacar que, desde esta iniciativa, se aporta conocimiento y experiencia a la Comisión Europea, en relación a la consecución del objetivo comunitario de alcanzar un renacimiento industrial europeo, que estará centrado en el ámbito de la fabricación avanzada.

La Red Vanguard o Vanguard Initiative comenzó a gestarse en la Conferencia de Alto Nivel 'Regions as motors of new growth by smart specialization', en el Parlamento Europeo, en un contexto más amplio de discusión sobre el renacimiento industrial europeo, y está especialmente centrada en el ámbito de la fabricación avanzada (Advanced Manufacturing ADMA).

Recientemente la Comisión Europea ha seleccionado 8 proyectos de alta tecnología, que se pueden enmarcar dentro de esta Red Vanguard, basados en la estrategia S3 y la cooperación interregional, entre los que se encuentran 2 presentados desde Navarra, en coordinación con el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), sobre bioeconomía y energía marítima renovable. En estos proyectos también participan otras autonomías españolas, como es el caso de País Vasco, Asturias o Andalucía, además de otras regiones europeas.