Pape Diop apuntala el futuro de la medular armera

La Sociedad Deportiva Eibar ha presentado este mediodía a Pape Diop, su segundo fichaje de invierno tras la contratación de Fabián Orellana. Se trata de un centrocampista senegalés, que llega libre del Espanyol y que firma para lo que resta de temporada y otra más. "Concluimos el 2017 con una excelente racha, sacamos puntos muy sabroso que nos han dejado dsifrutar de este paron, nos queda mucho trabajo y estoy segura que Diop nos va a ayudar nuestro objetivo. Esperamos que aquí podais ser muy felices", ha señalado la presidenta, Amaia Gorostiza, a la hora de presentarlo.

Después, Fran Garagarza ha explicado cómo se ha gestado su fichaje. "Me gustaría marcar dos aspectos importantes, primero agradecer a sus agente el trabajo que han hecho, y el Espanyol también hay que agradecerle por sus facilidades, y a Diop porque ha apostado mucho por nosotros, y la figura de Mendilibar ha influido porque lo tuvo en el Levante. Y hace dos años cuando se fue al Espanyol ya quisimo traerlo. Es un jugador que se ajusta mucho a lo que necesitamos y no es fácil encontrar en nuestro mercado un jugador de sus características, juega bien entre la defensa y el centro de campo. Tiene poso en la categoría y nos dará un salto de calidad". El director deportivo armero avala su llegada por ser un pivote muy completo. "Entendemos que es un jugador muy completo, que puede jugar sólo delante de la defensa, y que se puede adaptar con cualquier compañero en esa posición del medio campo, y tuene ese equilibrio y esa pausa, que es necesario y necesitábamos, llevábamos tiempo trabajando en ese perfil. Estamos satisfechos de haber fichado a la primera opción que buscábamos". Y señala que podrá adaptarse a la forma de jugar del Eibar, diferente a la del Espanyol. "El estilo de juego en el Espanyol y el nuestro hay matices importantes, le hemos visto jugar en el espanyol, más el año pasado, pero sabemos que lo va a llevar bien, porque tiene cualidades para ello. Entendemos que nos dará esa adaptación a ese estilo de juego. Y nos dará alternativas a situaciones que se puedan dar, y la suma de todos nos dará el objetivo". Gagararza reconoce que con la llegada de Diop hay excedentes de pivotes en la medular armera, y no descarta alguna salida más (ya se ha ido Gálvez, cedido a Las Palmas), en alusión a Cristian Gálvez, el más perjudicado por esta llegada. "No se si se supone o no, por responder al tema de alguna posible salida, obviamente estamos con seis pivotes con la llegada de Diop, así que es algo que puede suceder. Estamos completos con todas las fichas y en la zona de pivotes estamos con seis".

Después, ha dejado sus primeras impresiones como jugador armero el propio Pape Diop. "Primero agradecer la confianza del club. Vengo a un equipo con mucha seriedad, que hace muy bien las cosas, que ha logrado una racha importante de resultados y que hace que ahora esté muy bien clasificado", dice el senegalés, que asegura que su objetivo es ayudar a lograr el objetivo de la permanencia. "Lo que esperaba, teníamos todas las informaciones antes de fichar aquí, nos conocemos todos y cómo es cada vestuario, y la fuerza de este equipo es su vestuario, el eibar ya sabía como soy como persona y voy a sumar para que este vestuario siga siendo como es, y que eso nos lleve al objetivo y a hacer una buena temporada".