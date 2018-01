Januzaj sigue siendo duda para Leganés

Adnan Januzaj sigue siendo duda para el primer partido de la Real Sociedad en este 2018. El internacional belga todavía no ha podido trabajar con el grupo desde que los jugadores de Eusebio regresaran al trabajo tras la semana de descanso que tuvieron por el parón liguero debido a la festividad de navidad. Tampoco ha podido hacerlo en la primera sesión de este nuevo año, en la que apenas se le ha visto corretear sobre el césped con o sin balón, aunque con las botas puestas, lo que no se ni mucho menos una mala señal, pero el tiempo ya corre en su contra, porque el partido contra el Leganés en Butarque es este domingo.

El extremo belga de la Real Sociedad sufrió "una elongación muscular en el muslo derecho" en el último partido de 2017, en Anoeta contra el Sevilla. La parte positiva de esa dolencia era que no tenía ninguna rotura de fibras, según las pruebas complementarias a las que fue sometido. Pero a pesar de ello, Januzaj sigue sin poder ejercitarse con sus compañeros a las órdenes de Eusebio, cuando se esperaba que pudiese hacerlo a la vuelta de los días de fiestas que tuvieron los realistas. Eran las previsiones de los médicos, pero no se han cumplido, y aunque no está del todo descartado, no es buena señal verle al margen del grupo en el comienzo del nuevo año. Eso sí, ya se calza las botas y se le ve sobre el césped, algo que permite albergar alguna esperanza.

Eusebio también está muy pendiente de jugadores de Alberto De la Bella y Carlos Martínez, que también sigue entrenando al margen de sus compañeros. Aunque en este caso, la urgencia es menor al tener ambos laterales bien cubiertos con Kevin Rodrigues y Álvaro Odriozola, que son los que habitualmente en liga han venido ocupando esas posiciones. De la Bella se cayó de la lista a última hora cuando partía con todas las opciones de ser titular contra el Sevilla, y ya se podía preveer que tendría complicado estar disponible para el inicio del nuevo año. Y Carlos Martínez terminó el 2017 con problemas de pubis que le dejaron fuera de la última lista, molestias que siguen persistiendo, por lo que no puede trabajar con sus compañeros.

En el primer entrenamiento de este 2018, la otra ausencia relevante ha sido la de Íñigo Martínez. El central de Ondarroa se ha ausentado por enfermedad, al padecer una amigdalitis que le ha impedido entrenar con normalidad. Iñigo ha acudido a Zubieta dispuesto a entrenar, pero tenía mucha molestia y ha tenido que volverse a su domicilio. Se espera que en las próximas horas esté recuperado y pueda estar a las órdenes de Eusebio, que cuenta con él para que recuperar en Butarque su puesto en el eje de la defensa, tras su positiva experiencia en el lateral izquierdo contra el Sevilla.