Montella: "El problema no es comprar un delantero y sí ser más equipo"

La historia de Vincenzo Montella como técnico del Sevilla comienza en la Copa del Rey frente al Cádiz. El italiano se esfuerza por agradar "he sentido el calor de la afición sevillista. Tengo muchas ganas de empezar el partido de mañana", mira del reojo al derbi del sábado; "Es un partido distinto. Ya se está viviendo en la ciudad. Se juega con el corazón, la pasión y la inteligencia", pero sabe que su debut copero merece mucha atención. "Hay que pensar en el partido de mañana, que es muy importante para nosotros. Queremos hacer nuestro camino en la Copa del Rey".

El Sevilla que se fue de vacaciones tras la derrota en San Sebastián va a ofrecer de momento un cambio esencial en el equipo; La vuelta de Nzonzi a las alineaciones está confirmada por parte del entrenador pero no su continuidad en la plantilla según explica el italiano. "Es un grandísimo futbolista. He hablado con él y lo he visto con gran actitud, pero no puedo meterme en su cabeza, no sé si estará con nosotros hasta final de temporada" señaló el entrenador sevillista.

Otro cambio, o al menos es la intención de Montella es conseguir una versión aceptable de Luis Muriel. El colombiano está muy lejos del nivel que se le exige y el nuevo inquilino del banquillo sevillista se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. " Luis debe mejorar dentro del área, tiene grandísimas cualidades. También tengo gran estima por Ben Yedder. Es diferente, más de área. Trabajaremos bien con todos" señaló el preparador que no profundizó en la necesidad de firmar a otro atacante. "El problema no es comprar un delantero y sí ser más equipo", señaló el técnico sevillista que emplazó a una reunión con el director deportivo la posibilidad de realizar más fichajes.