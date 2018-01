El ministerio aceptará las ampliaciones de viñedos de cava

El Gobierno aceptará todas las solicitudes para nuevas plantaciones de uva para cava, aunque no se hayan replantado, realizadas antes del pasado día 29 de diciembre, fecha en la que se aprobó la nueva regulación que limita el crecimiento de las superficies de viñedos para este caldo.

Así lo ha explicado el secretario general de Agricultura del Ministerio, Carlos Cabanas, antes de reunirse en Requena con el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, y agricultores, cooperativas y la Generalitat para analizar la situación del sector y explicar las decisiones en esta materia. Cabanas ha recordado que la resolución establece un crecimiento de la superficie de viñedo en general del 0,52 %, lo que supone unas 4.950 hectáreas para toda España, y en el caso de la DO Cava, se mantiene el mismo porcentaje pero "se han atendido parcialmente algunas recomendaciones del sector".

No obstante, ha hecho hincapié en que "todas las solicitudes antes de la fecha de publicación de la resolución, aunque no se hayan replantado, son válidas" y la limitación se establece en las solicitudes a partir de esa fecha.

Cabanas ha dicho que hay que poner orden en todas las zonas productoras de cava de España, no solo en Requena, ante el aumento. Ha recordado que en el caso del vino no se está autorizando ningún aumento de superficie. Todo lo contraro que está pasando con el cava. Asegura el secretario general que el Gobierno de España va a ser sensible con el sector:

Parece que el sector, por voz del presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, se siente algo más tranquilo tras conocer la intención del ministerio de aceptar las solicitudes presentadas hasta el 29 de diciembre. Cristobal Aguado considera que la situación ha mejorado con la explicación del ministerio, que califica de tranquilizador y de esperanzador:

Por su parte, el president Puig ha dicho que no es de recibo que la Denominación de Origen Cava quiera negar al cava valenciano su derecho a ser competitivo y a seguir creciendo. Asegura Puig que entiende que el crecimiento no puede ser ilimitado, pero no se puede poner límites a la competitividad de un producto, como el cava valenciano, que tiene desarrollo por delante y mercado para hacerlo. Asegura que es injusto, y más aprovechando una coyuntura política, como es el conflicto catalán: