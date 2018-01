Valencia Basket merece mejor suerte en el Martín Carpena

Cinco triples de ocho intentos llevaron al conjunto valenciano a la victoria parcial en el primer cuarto (20-21). Tres de ellos fueron del escolta Rafa Martínez, acompañado por el alero Alberto Abalde y el pívot montenegrino Bojan Dubljevic. El equipo cajista con un triple de cuatro tiros del base estadounidense Ray McCallum, sobrevivía gracias a su aportación y al juego interior, algo superior, con el pívot estadounidense James Augustine y el georgiano Giorgi Shermadini.

El partido entró en el segundo cuarto en una espiral peligrosa para el Valencia Basket, que ya no estaba tan fino desde la línea de 6.75, y su defensa flaqueaba por la rapidez del alero Dani Díez y la contundencia de Shermadini en ambas zonas 38-32, minuto 18. El conjunto valenciano sufría, pero, a pesar de las bajas, se sostuvo gracias al talento de jugadores como Rafa Martínez, que dejó en el aire el marcador al descanso 42-41.

El Unicaja sabía lo que se jugaba, la Copa del Rey, y salió muy concentrado y aferrado a la defensa, su gran arma y el aspecto que le diferencia de los demás equipos. El Valencia Basket estuvo cuatro minutos sin anotar (46-43, m.24). El cuadro levantino se animó algo con un triple del ala-pívot estadounidense Will Thomas, ex del Unicaja, 48-46. Fue un espejismo, porque salieron a relucir nuevamente Nedovic, McCallum y el alero polaco Adam Waczynski, que con sus triples aumentaron la ventaja 57-47, minuto 26. A pesar de la diferencia y de dejar al equipo valenciano con 10 puntos, el Unicaja no lograba rematar el encuentro y dejó al Valencia Basket acercarse 57-51, minuto 30, y Nedovic, con nueve puntos. Aaron Doornekamp se erigió en protagonista y volvió a empatar el encuentro con dos triples consecutivos 57-57, minuto 32.

El encuentro se movía en una espiral de igualdad con algunas acciones inverosímiles, sobre todo de Nedovic, que anotó un triple desde casi el centro del campo 68-61, y que parecía haber decantado el encuentro a favor de los cajistas. Pero no fue así, porque el equipo valenciano continuó su ritmo, luchando y a falta de 32 segundos para el final puso el nerviosismo en los seguidores malagueños 68-67, aunque los tiros libres y el temple en los instantes finales le dieron el triunfo por 74-67. Ambos equipos se volverán a enfrentar en el mismo escenario el jueves, pero en la Euroliga.

74 - Unicaja (20+22+15+17): McCallum (11), Nedovic (14), Waczynski (11) Brooks (3), Augustine (8)- cinco inicial- Díaz (2), Díez (9), Salin (5), Suárez (2) y Shermadini (9).

67 - Valencia Basket (21+20+10+16): Van Rossom (14), Martínez (14), Doornekamp (6) Thomas (7), Dubljevic (11)- cinco inicial- Rudez (-), Pleiss (2), Green (6), Abalde (5) y Puerto (2).

Árbitros: Martín Bertrán, Manuel y Sánchez Montserrat. Eliminado por cinco faltas personales Doornekamp. Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 13 de la Liga Endesa disputado en el Martín Carpena de Málaga ante 7.645 espectadores.