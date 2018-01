Las rebajas se adelantan

Muchos de los escaparates de los comercios de Zaragoza se han despertado con la palabra rebajas en sus cristales. Con descuentos de hasta el 70%, las tiendas se preparan para las aglomeraciones consumistas. En algún caso, los establecimientos ya habían tenido descuentos esta campaña navideña, pero hoy comienzan oficialmente las rebajas en algunos de ellos. "Llevábamos unos días con una promoción del 20%, pero hoy empezamos oficialmente", han dicho en los comercios del centro de la ciudad.

No han esperado al tradicional 7 de enero en el que las tiendas y grandes almacenes se llenan de descuentos y gente para buscar los mejores precios. Con este adelanto buscan que los Reyes Magos pasen por sus establecimientos esta semana. "Esta semana va a ser buena porque son los Reyes el fin de semana, pero por otra parte, como otras tiendas grandes no empiezan hasta la semana que viene, igual la gente espera un poco todavía, estamos un poco que no sabemos", ha valorado la dependienta de una tienda de ropa.