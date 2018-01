El sindicato de la Unión de la Policía Local y Bomberos (UPLB) de Andújar solicita, mediante una nota de prensa, la dimisión de la concejal de Personal y Recursos Humanos, Josefa Jurado, como explican, por “el continuo desprecio al trabajo policial y menoscabo a los derechos laborales”. El desinterés por el Cuerpo de la Policía Local, la nula gestión y planificación en el déficit de agentes durante varios años y el incremento tan desmesurado de fiestas, eventos y demás actos tiene como resultado que el colectivo policial, -representado en su inmensa mayoría por este sindicato- declaren un conflicto colectivo.

Aseguran que con una plantilla operativa actual se ha llegado a cubrir casi un centenar de evento durante el pasado año 2017, de los cuales unos 30 son de gran envergadura y se necesita bastante personal. Además, desde este sindicato, lamentan que en la última reunión mantenida con los representantes de esta sección sindical, la edil del área insinuase que no se pagarán los atrasos por servicios especiales y extraordinario. Por eso, indican que se pone trabas a la hora de negociar con UPLBA denegando de manera sistemática la totalidad de las propuestas que se le han realizado a la concejala, la cual, como explican, presentó y quiso imponer en nombre del Ayuntamiento un nuevo acuerdo de servicios del Cuerpo de Policía Local que, a su juicio, recortaba gran parte de los derecho laborales y económicos.

Por último, desde esta sección sindical avisan que no van a tolerar ningún tipo de amenaza o coacción, a la vez que alaban la profesionalidad y la labor, en su opinión, encomiable que realizan todos los agentes de la Policía Local de Andújar, a pesar de las continuas trabas que se ponen por parte del Ayuntamiento.

Por su parte, la concejala de Personal, Josefa Jurado asegura, en respuesta a este comunicado del sindicato, que el Acuerdo de Servicios de la Policía Local continúa vigente. Jurado manifiesta, que “este sindicato pretende la suspensión unilateral de un acuerdo vigente ya que, según se establece en el mismo, este acuerdo queda prorrogado si, superado el periodo de vigencia del mismo, no se hubiera acordado otro que lo sustituya”.

En este sentido, la responsable municipal afirma que el equipo de Gobierno local ha intentado en reiteradas ocasiones alcanzar con los representantes sindicales de la Policía Local un nuevo acuerdo que atendiera las demandas de este colectivo. Sin embargo, desde esta concejalía nos hemos encontrado la negativa por parte del sindicato UPLBA a negociar. El último ejemplo lo tenemos en la reunión prevista por el Ayuntamiento el pasado 20 de diciembre, en la que se convocó a la totalidad de la plantilla y a la que sólo asistieron los representantes del mencionado sindicato”.

Por otro lado, la responsable municipal del área de Personal ha querido recordar al sindicato UPLBA que “la labor de la Policía Local es la de velar por la seguridad de la ciudadanía, ya sea en días laborales, festivos o fines de semana. Un trabajo por el que, como no puede ser de otra manera, reciben sus remuneraciones correspondientes. Desde el año 2015, el Ayuntamiento de Andújar ha abonado por servicios extraordinarios de la Policía Local más de 460.000 euros”.

Además, destaca la concejala, “atrasos de la deuda que no se han generado por parte del actual gobierno. Atrasos que, durante dos años, el anterior gobierno del PP no pagó. Y es el actual equipo de gobierno quien está realizando esos pagos. Como es el actual gobierno municipal quien ha previsto la oferta de tres plazas más para este cuerpo, en 2017, y otras dos en este año. Plazas que no se convocaban desde el año 2008”.

Por último, Josefa Jurado recuerda que, en relación a la supuesta suspensión del Acuerdo de Servicios, “en cualquier caso prevalece lo establecido en el actual Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Policía Local de Andújar”.