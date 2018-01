Paco Jémez:"Necesitamos ya tener buenas sensaciones"

COPA: Nosotros estamos en una situación en la cual no podemos perdonar ninguna competición, debemos tener buenas sensaciones desde el primer momento, es verdad que nuestras necesidades están en la Liga, pero nuestra cabeza está en el partido de Copa ante el Valencia

TRABAJO .Se han hecho las cosas de una manera, y yo las hago de otra manera, los jugadores tienen costumbres de trabajo que ya están adquiridas y trato de cambiarlas, pero eso requiere tiempo

PLANTILLAS: Todos parten de cero, no es momento de hacer pruebas, pero necesito tiempo, habrá cambios en lo que se ha visto hasta ahora, pero nadie es titular ni suplente.

VOLUNTARISMO: Cuando viene un nuevo entrenador todos se ponen las pilas, he visto malas costumbres pero si una buena predisposición al trabajo. Eso es fundamental y esa en la mejor noticia. Los jugadores saben que para jugar hay que entrenar muy bien.

BAJAS: Todas las decisiones son deportivas, luego puede haber alguna cosa que no me guste, pero yo prescindo de ellas por temas deportivos, en cuanto a Aythami la idea es que no esté sin jugar y pueda arreglar su relación contractual, merece cariño porque es buen profesional

AFICION: Sin la afición esto es muy complicado, también los seguidores tienen que partir de cero, los seguidores saben que su equipo va a luchar y a sentir los colores, eso es lo primero que verán los aficionados, de todas maneras la gente tiene ganas de que pasen cosas, y son los jugadores los que tienen que dar el primer paso.

RESPONSABILIDAD PERSONALEs una gran alegría y una gran responsabilidad, yo he venido a jugarnos entren todos nuestro prestigio, pero es un reto de todos y tengo confianza. En este partido todo el mundo el mundo estará pendiente para saber si vemos algo positivo, por eso es un partido tan importante para las sensaciones

VALENCIA: es uno de los equipos grandes de nuestra liga, están haciendo las cosas bien y por eso está en donde está, pero lo importante es que si nosotros hacemos las cosas bien podemos ganar a cualquiera. En la Copa el equipo no debe dejarse nada dentro.