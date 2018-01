El año en que volvieron los clásicos

Ahora que termina el año, vamos a hacer una retrospectiva a lo que nos ha dejado este 2017 discográficamente hablando. Un año que abríamos en enero con lo nuevo del británico Mike Oldfield, leyenda del rock progresivo y la música electrónica que publicaba ‘Return to Ommadawn’, una revisión de su clásico de 1975. Pero avanzábamos en el calendario para encontrar producto nacional en febrero.

El sexto disco de los Lori Meyers nos llegaba de la mano de ‘Evolución’, primer single del disco ‘En la espiral’. Un grupo imprescindible en la escena indie española. Pero si somos más de clásicos, de letras que acarician o rasgan el alma, mejor acudir a los maestros.

Un año en el que Joaquín Sabina ha publicado nuevo disco de estudio merece ser recordado en la historia. Vale, ya no es el de antaño, pero con ‘Lo niego todo’recuperó su sitio en el mundo musical, que había perdido en alguno de sus últimos discos. Venga, hablemos de clásicos, que algunos de ellos nos han alegrado el 2017.

Y es que más de uno respiró aliviado cuando escuchó el primer single del nuevo disco de Depeche Mode. Where’s the revolution avanzaba el disco ‘Spirit’, una potente dosis de rock electrónico e industrial, con mensaje político-moral incluido que descartaba cualquier amilanamiento previo. ¿Saben quiénes tampoco se dulcificaron y regresaron con guitarras saturadas y el volumen a tope?

Cabezas arriba, rectas las espaldas, que están escuchando a los regios Deep Purple, que casi 50 años después de su primer disco, con 120 millones de copias a sus espaldas, publicaban su vigésimo álbum, ‘Infinite’, que presentaban con ‘Time for bedlam’. Esa sensación de escuchar lo nuevo de una leyenda de la música y que merezca la pena es indescriptible. Algo así sentía uno al oír ‘Fun’.

Debbie Harry, esa mujer eternamente atractiva por mucho que supere ya los 70 años, subía el nivel de electrónica en el nuevo disco de Blondie, ‘Pollinator’, donde a pesar de las limitaciones vocales de la edad nos daban un pildorazo de energía musical. Llegamos ya al ecuador del año con música en castellano… y de la buena.

El mayor y mejor abanderado del madrileño Carabanchel,Rosendo, ponía a la venta su disco número 16 bajo el nombre ‘De escalde y trinchera’, que anticipaba con ‘Que si vengo que si voy’. Sigamos hablando de producto nacional, pero de un carácter muy diferente. Eso sí, una de las mejores voces de nuestro país.

Qué ilusión y qué alegría nos dio cuando supimos que Pastora Solervolvía tras tres años difíciles de retiro obligado. Con un disco que se llama ‘Calma’ y un single que se llamaba ‘La tormenta’ regresaba su mejor versión para regocijo general. Otro del que ya teníamos ganas de saber algo era del maestro Enrique Bunbury.

El rock sin cortapisas regresaba en la garganta del zaragozano con ‘La actitud correcta’. De superventas hablamos también en el caso de un jovenzuelo que hace historia a cada paso que da.

Sólo lleva cuatro discos y Pablo Alborán ya es casi una leyenda. Con ‘Prometo’ volvía a reventar todas las listas. Pero para despedirnos hemos dejado para el final uno de nuestros grupos favoritos, que también han regresado hace poquito con el tema ‘You’re the best thing about me’. Hablamos de los U2, que cierran este repaso discográfico a lo que nos ha dejado 2017.