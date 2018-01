Los videojuegos que vienen en 2018

Si 2017 ha sido uno de los mejores años de los últimos tiempos en lo que se refiere a la producción de videojuegos, 2018 también promete bastante. Junto al coordinador de redacción de la revista digital www.meristation.comFrancisco Alberto Serrano repasamos los lanzamientos que no nos podemos perder en los próximos doce meses. Y son unos cuantos.

Enero llega fuerte con Dragon Ball Fighter Z, un título “que luce espectacular, parece que han metido el anime en el videojuego” por la fidelidad de las secuencias respecto a la obra original de Toriyama. El primer mes del año también nos deparará Monster Hunter World, que salta a las consolas más potentes y con un estilo más adulto. En febrero podremos revivir tiempos pasados con Secret of Mana, y también dentro del rol, llegará Kingdom Come Deliverance. Para Francisco Alberto Serrano, agradará a los fans de Skyrim con una propuesta más realista. Una de las incógnitas de ese mes será Metal Gear Survive, con Hideo Kojima ya fuera de Konami.

A Way Out, juego de fuga carcelaria cooperativa / EA

Marzo llegará con una nueva propuesta: A Way Out, un juego totalmente cooperativo en el que debemos encarnar a dos presos a escapar de la cárcel tomando multitud de decisiones. Además otro de sus puntos fuertes, para nuestro experto, será que con un solo juego podrán participar dos personas. En el mismo mes llegará Far Cry 5, la libertad absoluta en un condado norteamericano controlado por una extraña secta. Y ya en noviembre Ni No Kuni 2, una evolución más exigente de la preciosista historia rolera inicial y

Red Dead Redemption 2, sandbox en el oeste / Rockstar

Todavía sin fecha, pero anunciados para 2018, están algunos de los que pueden ser los juegos del año. Red Dead Redemption 2, la segunda parte del sandbox ambientado en el oeste de Rockstar; God of War, el reinicio de la saga mítica protagonizada por Kratos y con la parición de su propio hijo; y Kingdom Hearts 3, que todavía genera dudas sobre su llegada en 2018. Y además de todos estos, Francisco Alberto Serrano nos advierte que no debemos perdernos unos cuantos más: Pillars of Eternity 2, Yakuza 6, Soul Calibur IV, nuevas expansiones para World of Warcraft…. y también nos recomienda echar un vistazo a los juegos y estudios más pequeños, porque esconden gratas sorpresas. En definitiva “será un año muy bueno” para el mundo de los videojuegos.

Más actualidad

2018 acaba de comenzar, pero todavía estamos degustando algunos de los últimos lanzamientos de 2017. Es el caso de la versión completa en formato físico de Resident Evil 7 Gold Edition, que incluye las expansiones ‘Grabaciones inéditas’ Vol. 1 y 2, ‘End of Zoe’ y ‘Not a Hero’. Hablamos de uno de los mejores juegos lanzados el pasado año, y que recuperó la esencia de la saga Resident Evil con la historia de la extraña familia Baker. En ‘End of Zoe’ controlaremos a Joe Baker, un miembro desconocido de la familia que avanzando a puñetazos entre peligrosos enemigos tratará de ayudar a Zoe; por su parte en ‘Not a Hero’ controlaremos al clásico y bien armado Chris Redfield para acabar con Lucas Baker, uno de los miembros más desquiciados del clan. Una gran recopilación para un gran juego de terror, también en realidad virtual.

Durante estas Navidades también hemos profundizado en cuatro de los juegos sociales para PS4 englobados en la categoría ‘Playlink’, que nos permiten jugar en grupo con nuestro móvil o tablet. En ‘¿Has sido tú?’ podemos descubrir más cosas sobre nuestros amigos con divertidos retos; con ‘Saber es poder’ nos enfrentamos en un concurso de preguntas; ‘Intenciones ocultas’ es un trepidante thriller de investigación conjunta; y finalmente ‘Singstar Celebration’ nos invita a afinar cantando conocidos éxitos. Para todos los gustos.

También esta semana hemos probado Okami HD, la remasterización de uno de los juegos con mayor calado artístico de los últimos tiempos (data de 2007). Está disponible para PS4 y Xbox One en alta definición y alcanza el 4K para PC, PS4 Pro,Xbox One X. Es cierto que se nota que es un juego originalmente para PS2, pero la mejora gráfica en su estilo de animación cel shading ha sido notable. En él controlamos a la diosa japonesa del sol Amaterasu, con forma de lobo, encargada de vencer al demonio Orochi en una aventura con acción, plataformas y puzzles que nos envuelve visualmente en la cultura tradicional japonesa.

Y finalmente, dentro de nuestras recomendaciones de periféricos, queremos hablar del nuevo mando de control profesional con licencia para PS4 Nacon Revolution Pro Controller 2. La evolución de este controlador se presenta ligeramente más pequeña que su antecesor pero con enormes posibilidades de personalización de botones y sticks. Como principales novedades este Revolution 2 es compatible con el juego en PC y su cable ahora es desmontable gracias a una conexión USB tipo C. Tras probarlo durante muchas horas podemos asegurar que sigue siendo muy cómodo e ideal para los jugadores más competitivos, que podrán adaptarlo a su estilo con el software para PC y Mac. Los materiales siguen siendo de primera, totalmente resistentes al desgaste, para una fiabilidad máxima. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.