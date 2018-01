Soria ¡Ya! invita al Real Madrid a viajar en tren para el partido de Copa

Aprovechando la visita del Real Madrid, este jueves, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey en Los Pajaritos, la plataforma Soria Ya ha remitido una carta al presidente del club madrileño, Florentino Pérez, invitando a la plantilla a venir a nuestra ciudad en tren (pagando de su bolsillo la propia plataforma), con una misiva cargada de ironía y planteando las carencias y problemas de la línea ferroviaria que conecta ambas ciudades. Goyo Sanz, portavoz de la plataforma. “Es una carta irónica… Ojalá se hiciera realidad, que vinieran en tren y tuviéramos que pagarles el viaje, para que vieran cómo estamos en Soria. Está claro que no van a aceptar la invitación, ni mucho menos, pero sí hemos conseguido que los medios nacionales se hagan eco. Hemos visto recortes de prensa de La Vanguardia, El Mundo Deportivo, AS, El Norte de Castilla y por supuesto los medios locales… Y lo han recogido como algo original y de lo que se está hablando estos días”.

De momento, y transcurridos varios días, no hay respuesta, aunque Sanz insiste en que el objetivo es llamar la atención sobre la tesitura de las comunicaciones en la provincia. “KLo mandamos con acuse de recibo y de Correos no hemos recibido nada. También estamos mirando alguna respuesta en el correo electrónico y nada, no han contestado. Pero en cualquier caso, el objetivo está cumplido, que es tener repercusión”.

Además, la plataforma pondrá en marcha otra iniciativa reivindicativa durante el propio partido. “Estamos haciendo correr la voz y repartiremos octavillas para que en el minuto 8, todos los aficionados encienda la luz de sus móviles y durante un minuto estén gritando ‘¡Soria Ya!’. La idea es que los medios se fijen y que, sobre todo la televisión, de cuenta de ello. Hay que seguir reivindicando la situación de la provincia”, insiste Sanz.