Vitoria, a punto de quedarse sin toros por segundo año

El registro del Ayuntamiento de Vitoria no ha recibido hoy, último día para ello, ninguna solicitud empresarial para gestionar la feria taurina de las Fiestas de La Blanca de 2018, aunque la corporación no declarará desierto el concurso hasta que se compruebe que no se haya remitido una oferta a través de correo.

Si finalmente ninguna empresa se presenta a este concurso, la capital alavesa se quedará, por segundo año consecutivo, sin espectáculos taurinos durante las fiestas de la ciudad de agosto.

El plazo para presentar solicitudes concluía a las 13.00 horas de hoy y, según han confirmado a Efe fuentes municipales, ninguna oferta ha llegado al registro del Ayuntamiento.

Cabe la posibilidad de que alguna empresa haya cumplimentado la documentación requerida y la haya enviado por correo antes de la finalización del plazo, por lo que el Ayuntamiento esperará hasta el próximo lunes para cerrar este procedimiento administrativo, han aclarado las fuentes.

Si no se formalizan solicitudes, la mesa de contratación municipal declarará desierto el concurso, una decisión que tendrá que ser ratificada por la Junta de Gobierno Local.

El Boletín Oficial de Álava publicó el pasado 18 de diciembre la licitación para la contratación del Iradier Arena para la celebración en recinto de corridas de toros en La Blanca.

El pliego del concurso tenía características similares que el anterior, que contemplaba, entre otras cuestiones, que el empresario asumiera los 30.000 euros que cuesta la arena del coso, que en años anteriores pagaba el Consistorio, y una reducción del canon anual por uso de la plaza.

La apertura de este concurso provocó el malestar de tres grupos de la oposición, EH Bildu, Podemos e Irabazi, que se oponen totalmente a la celebración de las corridas de toros.