El Formentera sigue soñando con la Copa del Rey. El conjunto balear fue capaz de apear de la misma al Athletic y, aunque prefería un rival más asequible como el Lleida o un grande para hacer caja, tendrá que vérselas con un Alavés imprevisible. El equipo vitoriano ha comenzado mal la temporada pero El Pitu Abelardo ha conseguido dar un volantazo al juego y ahora se encuentra inmerso en una gran racha. Y el año pasado, sin ir más lejos, fue capaz de llegar a la final del torneo del KO contra el Barcelona. El partido, el miércoles a las 19 h.

Andan las aguas revueltas por las Pitiusas. Fernando Liñán tiene una oferta de la Sociedad Deportiva Ibiza y quiere marcharse del club. Cobraría cerca de 3.500 euros al mes lo cual no está nada mal para la Tercera. No está entrenando con el equipo y lo normal es que ni siquiera sea convocado para el partido copero. Él y el conjunto local están en pleno pulso. Alex y Crespo son dos recién llegados y el Formentera está tramitando su ficha cuanto antes para que puedan entrar en la convocatoria.

El equipo balear podría formar con tres centrales (Quico, Samu y Rosa) máxime cuando Agus va a ser duda hasta el último momento por unas molestias. Bruno, que está sólo para jugar 20 minutos, entrará en lista y podría encontrarse con alguna oportunidad en la segunda mitad. La plantilla de Tito García Sanjuán es corta y le salva que en Copa hay que convocar a 16 jugadores. De ser 18 como en Primera, no tendría personal suficiente para cerrar la lista.

Abelardo, por su parte, dejó en Vitoria a los dos lesionados (Vigaray y Héctor) junto a Laguardia (puede jugar pero debutar en una superficie de hierba artificial no es la mejor idea tras ocho meses en el dique seco por una rotura de ligamento cruzado anterior). Como hay que pensar en el choque del domingo contra el Athletic en San Mamés, gente como Duarte, Alexis, Burgui, Pedraza o Pina se quedaron en la capital alavesa. Lo de los descartes de Katai y Santos tiene otra pinta ya que podrían dejar el club en las próximas semanas. El Pitu dará la alternativa a chavales como Víctor o Demirovic, que entrenan habitualmente con la primera plantilla al igual que Martín Agirregabiria, que empieza a consagrarse de forma definitiva.

POSIBLE ONCE DEL FORMENTERA:

Contreras

Bonilla, Quico, Samu, Rosa, Agus

Alvaro, Nando

Riera, Omar

Juan Antonio

Convocatoria: Grana, Gabri, Bruno, David Crespo, Alex Puertas

Sancionados: ninguno

Lesionados: Fobi, Dailos, Garmendia y Maikel. Agus es duda.

POSIBLE ONCE DEL ALAVÉS:

Sivera

Víctor, Ely, Maripán, Diéguez

Torres, Wakaso

Medrán, Sobrino

Bojan, Demirovic

Convocatoria: Pacheco, Martín, Manu, Ibai Gómez, Munir.

Sancionados: ninguno.

Lesionados: Vigaray y Héctor.

DECLARACIONES DEL ENTRENADOR DEL ALAVÉS:

El Pitu Abelardo habló de la vuelta al trabajo tras las vacaciones navideñas. “El parón nos ha venido bien, especialmente a los chavales aunque, tal y como dije antes del mismo, no llegaba en el mejor momento porque llevábamos una buena racha”, dijo.

En cuanto al cruce copero con el Formentera, aseguró que “para ellos, el partido del miércoles será una final. Irán al 200 % y ya han demostrado lo que pueden hacer porque han sido capaces de eliminar al Ahtletic”.

El Formentera juega en Segunda B, pero Abelardo no se fía. En ese sentido, comentó que “las diferencias de categoría no se notan tanto en un torneo como la Copa, ya que suele haber muchas sorpresas y no te puedes confiar. La Segunda B no es una categoría mala, sino todo lo contrario”.

El choque de liga ante el Athletic del domingo marcó la convocatoria y también el once en las Baleares. “Voy a intentar meter a la gente que no ha participado en liga. Son jugadores que lo están haciendo muy bien. También los chavales del filial que entrenan con nosotros y están al mismo ritmo. Hay que ir dándoles minutos poco a poco”, añadió.

El campo del Formentera es de hierba artificial y con dimensiones reducidas. Abelardo confesó que “ellos lo aprovechan porque tienen gente alta y son muy peligrosos a balón parado. Están más acostumbrados que nosotros a la superficie sintética porque entrenan todos los días en ella y compiten cada quince días, pero somos un equipo de Primera y tenemos que ir allí a competir y a sacar un buen resultado. Yo voy con mucha ilusión”.

En cuanto a la competición de la Copa del Rey dijo que “es una alegría estar en octavos y tratar de pasar a cuartos. La liga es lo más importante pero en este torneo tenemos que tratar de llegar lo más lejos posible”.