Modesto Belinchón no descarta volver a ser candidato a la alcaldía por el PSOE

Este año supondrá el punto de partida para la designación de los diferentes candidatos a la alcaldía de la capital. El PSOE emplea el sistema de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura a las elecciones que serán el 9 de junio para hacerlas coincidir con las elecciones al Parlamento Europeo. El actual portavoz del grupo municipal, Modesto Belinchón, no descarta presentarse a estas primarias que ya ganó en noviembre de 2014 a Gerardo Gutiérrez.

Otro partido, el PP también deberá decidir sobre su candidato. El secretario regional del PP, Vicente Tirado dijo en una entrevista en Europa Press que "todos aquellos que han triunfado seguirán triunfado", y ha destacado que los alcaldes de Cuenca, Albacete y Guadalajara, por ejemplo, "han sido magníficos alcaldes. Lo están siendo y estoy convencido de que van a sacar más votos".

Aunque, añade Tirado, no es el momento de decir quién o quién no será candidato porque "no se ha empezado a trabajar en ello", el dirigente del PP está seguro de que nada se hará en función de a quién ponga el PSOE. "Nosotros lo hacemos todo en función nuestra, quien sea el candidato del PP no va a depender nada del PSOE sino de lo que quiera el PP".