Se prorrogan los presupuestos de 2017 a la espera de aprobar los de 2018

El Ayuntamiento de Albacete ha prorrogado los presupuestos municipales. La decisión no sorprende porque todavía no se han aprobado las cuentas para este año, con lo que norma dicta que se deben prorrogar los presupuestos hasta que los nuevos no entren en vigor. Lo mismo ocurrió el año pasado, cuando las cuentas estuvieron prorrogadas hasta mediados de enero.

El concejal de Hacienda, Alberto Reina, ha explicado que esto no afecta al normal funcionamiento del Ayuntamiento. También, añade, la Comisión de Hacienda ha aprobado ampliar hasta mediados de enero el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos. De momento, solo el PSOE ha anunciado que presentará enmiendas parciales.

El pleno para la aprobación de los presupuestos del año que viene se perfila pues para la última semana de enero y la primera de febrero. Reina confía en que los presupuestos queden aprobados. En caso contrario, explica que continuarían prorrogados los del año pasado y habría que aprobar un plan anexo de inversiones para poder llevar estas a cabo.