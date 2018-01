Sueldos en España

El salario mínimo en España se ha situado en 736 € en 14 pagas, después de una subida este año del 4%. Está previsto que para el año 2020 este salario se sitúe en 850 €, bajo unos condicionantes como que la economía debe crecer al 2,5% y se generen 450.000 afiliaciones a la Seguridad Social. El gobierno se ha visto obligado a firmar este acuerdo con trabajadores y empresarios, presionado por la Carta Social Europea, que aconsejaba que debía situarse al menos en el 60% del salario medio de España. Sin embargo, en 2016 este salario medio se situaba en 1878 €, con lo que el 60% serían 1.127 €, muy lejos de lo acordado. Lo que me parece más asombroso es que los grandes sindicatos, se han mostrado eufóricos, denominando esta subida como un acontecimiento histórico, que ya veremos si se puede llegar a cumplir, por los condicionantes aludidos. Además, esta cifra resulta engañosa porque estos importes mínimos están referenciados a una jornada completa de 8 horas diarias, pero qué sucede con más de 2.700.000 trabajadores, según la última encuesta de la EPA, que tienen en España contratos a tiempo parcial, pues sencillamente que se les paga el importe en proporción al tiempo trabajado, es decir, si están contratados por 2 horas diarias, les corresponde 184 € al mes. De esta forma de contratar por períodos tan cortos y según conveniencia del empresario, que además falsea los datos de creación de empleo, y que mantiene a muchos trabajadores en su casa pendientes a ver si lo llaman a trabajar por unas horas, nadie dice nada, nadie protesta, las organizaciones sindicales ni se inmutan, ni discuten, ni escuchamos siquiera que lo cuestionen.

Siendo España, como nos quieren hacer creer, la cuarta economía de la zona euro, estamos con estas cifras de salario mínimo interprofesional, a la altura de países como Portugal, Grecia, Malta o Eslovenia, lo que quiere decir que la posición que tenemos con respecto a la economía europea, no se corresponde en este apartado.

De lo que estoy seguro es que el sueldo de los políticos no entra en el cómputo para la contabilización del salario medio en España, ya que si fuera así éste subiría espectacularmente y ese 60% del sueldo medio que está exigiendo la comunidad europea para establecer el salario mínimo interprofesional, se vería sensiblemente incrementado, porque no es de recibo los elevadísimos sueldos que cobran más de 455.000 políticos que hay en España, a los que además se les pagan dietas, desplazamientos, indemnizaciones y demás prebendas, en muchos casos sin tener que justificar nada, además de la cuantiosa cesantía para que no tengan problemas cuando dejen la actividad política.

Una vez me dijo un amigo alemán que en España la gente se mete en política para hacerse rico, mientras que en Alemania y en la mayoría de países civilizados, son los ricos los que se meten en política para ayudar a su país. A la vista de lo expuesto y de la diferencia entre los casos de corrupción de nuestro país en relación con los demás, creo que llevaba razón.