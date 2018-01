El reencuentro de Arturo Fernández y Francesc Sanguino

Paradojas del destino, “Enfrentados” abrió una enorme brecha entre el actor Arturo Fernández y el director del Teatro Principal de Alicante, Francesc Sanguino. El tiempo, que todo lo calma y todo lo aclara, y el “Cuento de Navidad” de Charles Dickens los ha vuelto a unir en un intenso abrazo radiofónico.

El decano de los actores de nuestro país no se andaba con rodeos: “Sé que eres un gran profesional, un hombre de teatro y, sobre todo, un gran escritor y un magnífico director, Francesc”. “Perdona, Arturo”, le interrumpía Sanguino, “como podemos decir que somos amigos, me puedes llamar Paco, que es como me llaman los amigos”. “Bueno, pues te llamaré ‘Pacorro’, como llamaba yo a Paco Rabal” (risas).

Abril de 2016. Arturo Fernández regresaba a Alicante con “Enfrentados”, Bill C. Davis. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no estrenaba en el Teatro Principal de Alicante, unas tablas que pisó por primera vez hace más de 50 años.

En esta ocasión, sería el escenario del Aula de Cultura el que acogería durante cuatro fechas una obra galardonada con premios tan prestigiosos como el Theatre World Award (1981-1982), el Outer Critic’s Circle Award (1981-1982) o el Molière francés (1997).

“Ahora hay un individuo, Francesc creo que se llama, que me ha querido tocar los cojones y nos ha quitado de la programación (...). Mientras esté ese fulano, no pienso pisar el Principal”, aseguró Arturo Fernández en una entrevista para el diario INFORMACIÓN, refiriéndose a Sanguino.

Arturo Fernandez en una escena de “Enfrentados”, Bill C. Davis / Fredy Torra

Correos que no llegan, llamadas que se cruzan… un malentendido tan monumental como el enfado del gijonés y el desconcierto del alicantino.

Aunque lo de la Navidad no vaya con las deidades del Olimpo, Dioniso, dios del teatro, ha debido pensar que ya iba siendo hora de que resolvieran el entuerto y volvieran a hacer juntos lo que mejor saben hacer… teatro.

¿Regresará Arturo Fernández al Principal? Seguro que sí. Por el momento “Alta seducción”, de María Manuel Reina, tendrá embarcado a Arturo Fernández en una gira por todo el país durante 2018, pero… “Arturo y yo sabemos que nos gustan las sorpresas”, cuenta Sanguino con rostro de misterio, aunque sin poder disimular la alegría.

Francesc Sanguino, director del Teatro Principal de Alicante / Silvia Cárceles

El estudio de Hoy por Hoy Alicante solo ha sido el escenario del reencuentro de dos caballeros del teatro; Fernández y Sanguino, Sanguino y Fernández han hecho el resto. Esta ha sido su conversación: