La Mancha despide 2017 con una subida del paro que la campaña de Navidad no ha podido evitar. El incremento del número de parados en la comarca en diciembre se repite, evidenciando que hasta que las campañas agrícolas no entran por la puerta, el paro no sale por la ventana.

Las contrataciones del último mes en el sector Servicios no han sido suficientes. Eso sí, se incrementa la afiliación a la Seguridad Social. Además, todas las cifras interanuales demuestran una paulatina recuperación del mercado laboral comarcal.

Por zonas, en la Mancha toledana sube el paro en El Toboso, Quintanar de la Orden y Miguel Esteban. En los dos primeros municipios el incremento ha sido leve, de seis y ocho desempleados respectivamente. Pero en el caso de Miguel Esteban se registró un incremento de 38 parados en un mes.

En el caso de la Mancha ciudadrealeña, Socuéllamos terminó el año con 39 desempleados más, situándose la tasa de paro en las 1.081 personas, frente a las 1.140 de diciembre de 2016. En Tomelloso el paro subió en 17 personas en el último mes. Este mismo incremento se registra en la localidad de Pedro Muñoz, situándose la tasa en los 892 parados. Algo más alta en Campo de Criptana, que llega a las 1.146, 18 personas más.

Villarrobledo y Munera son las dos localidades de la Mancha albaceteña que se desmarcan de la tendencia generalizada. En estos casos, baja el número de desempleados en 21 y 3 personas respectivamente. El resto son incrementos; como el de El Bonillo, con 21 personas más en las listas del paro, situándose con 302 desempleados. En La Roda sube el paro en 20 personas y en Ossa de Montiel la subida de 22 personas, sitúan al pueblo con una tasa de 309 parados.

En el caso de la Mancha conquense, las excepciones las marca Mota del Cuervo y Las Mesas. Municipios de la comarca que han visto en el último mes de diciembre cómo ha descendido el número de parados, aunque son descensos muy leves. En el caso moteño, el paro baja en seis personas y el caso meseño en cuatro. Lo demás son todo subidas del desempleo. Se incrementa la cifra de vecinos que buscan un puesto de trabajo en San Clemente en 11 personas, terminando el año con 427 parados. En Las Pedroñeras la tasa de paro se sitúa en las 354 personas, frente a las 327 del mes anterior.

Por sectores, ha sido la Agricultura la que ha generado más empleo. Eso sí, el número de contratos bajó y sólo el 6% de los que se hicieron fueron indefinidos.