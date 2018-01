José Blas Fernández: "Me parece que no iré en las próximas municipales"

Hoy por Hoy Cádiz ha reunido este miércoles a varios concejales del Ayuntamiento de Cádiz para debatir sobre los retos y las prioridades que debe afrontar el Consistorio este año. A la cita han acudido José Blas Fernández (PP), María José Rodríguez (PSOE), Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) y David Navarro (Equipo de Gobierno).

En el programa, y al ser preguntado por su futuro político, José Blas Fernández ha señalado que no tiene intención de ir en las próximas listas del PP a las elecciones municipales tras 34 años como concejal.

“Me parece que no, que en las próximas listas no iré, y además lo digo yo de forma voluntaria. No es que esté caducado, porque nadie está caducado porque tenga más edad, pero tengo otra serie de compromisos. He sido un eterno candidato y un eterno suplente, yo siempre me llamo Manolín Bueno de la política: cuando estaba para jugar el partido me ponían a otro”.

En esta línea ha manifestado que “a veces hay un dedo que te pone, porque en 1995 yo estuve para ser candidato pero dijo uno que fuera Teófila Martínez y me pasaron a segundo plano, pero es normal”.

No obstante, ha dejado una puerta abierta a que el partido cuente con él si hiciera falta. "Si me dicen que vaya de algo, pues de algo iré aunque sea llevando el búcaro en la procesión", ha remarcado.

Asimismo, los concejales han apuntado las prioridades que a su juicio debe incluir el presupuesto municipal de 2018. Rodríguez y Fernández han apostado por incluir programas de empleo, Ciudadanos ha reclamado la urbanización de la avenida de Astilleros y una política para facilitar el acceso a la vivienda, y David Navarro, además de asegurar que habrá una partida para la urbanización de la avenida de Astilleros, se ha fijado el reto de seguir reduciendo la deuda y el periodo medio de pago a proveedores.

Los ediles han ofrecido su punto de vista sobre la progresiva pérdida de población de Cádiz, y han respondido algunas cuestiones sobre su futuro político. Así, David Navarro ha dejado en el aire su decisión de volver a formar parte de la lista de Podemos para Cádiz, María José Rodríguez ha manifestado que “sólo podría estar agradecida” si su partido la designa candidata aunque ha remarcado que “en el PSOE la prioridad es Cádiz y no hay protagonismos, nadie quiere ser estrella: la prioridad siempre será Cádiz”, y Juan Manuel Pérez Dorao ha indicado que si Ciudadanos fuera la llave de gobierno en la ciudad tras las elecciones de 2019 difícilmente apoyaría un gobierno de Podemos.