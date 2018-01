Asenjo: "Debemos empezar el año con la máxima ambición"

El guardameta del Villarreal Sergio Asenjo comentó este martes que el Leganés es un "rival complicado" en el primer partido del año, si bien aunque el partido es como visitante pretenden lograr un buen resultado y encarrilar la eliminatoria de la Copa del Rey. "Es un equipo muy bien trabajado defensivamente, llevan mucho tiempo con el mismo técnico y eso les hace ser un rival fuerte, no será nada fácil", dijo sobre el rival copero con el que el Villarreal abre 2018 el próximo jueves.



Asenjo intuye que habrá rotaciones, pero está convencido de que presentarán "un once de garantías" porque el Villarreal dispone de "una buena plantilla" para competir. "Es necesario regular las cargas, tenemos algunos jugadores con problemas, por lo que es bueno regular y hacer esas rotaciones", añadió.



Además, recordó que el Villarreal acabó 2017 "de la mejor manera" al ganar "dos partidos importantes" que les ha hecho recuperar la una "buena situación" en la tabla. "Ahora llega un enero cargado de partidos, ya sea en Copa como en Liga, estamos preparados para competir de la mejor manera", explicó.



El portero del conjunto castellonense lamentó haber perdido puntos que les han alejado de las primeras plazas, pero cree están cerca de la zona de la Liga de campeones y considera es bueno tener un objetivo ambicioso. "Debemos empezar al año con la máxima ambición posible y ya veremos en abril que opciones tenemos.Tenemos una idea muy clara de jugar, tenemos muy claro como hacerlo, pero a veces no se puede. Los rivales también juegan, te aprietan, te estudian y te complican tu juego. Por ello a veces hay que ser más fuertes en defensa", añadió.

