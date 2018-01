El Villarreal afronta la Copa con siete bajas y sin Bakambu

El Villarreal llega al primer partido del año con muchas dudas respecto a los jugadores con los que se puede contar para este encuentro, ya sea por temas deportivos, físicos o de mercado.



Por una parte, el técnico Javier Calleja no podrá contar con los lesionados Bruno Soriano, Andrés Fernández, Ruben Semedo, Daniele Bonera o Nicola Sansone, que ya estaban fuera del equipo a finales del pasado año y a ellos se han unido Jaume Costa y Roberto Soriano, que con problemas menores, están descartados para este partido y son duda para el del domingo con el Deportivo de la Coruña.



A esas siete bajas se deben añadir los problemas añadidos por el mercado invernal, en el que el posible traspaso de Cedric Bakambu, le deja fuera de este en encuentro a la espera de lo que suceda con su salida.



Además es probable que haya rotaciones en el once y se dé descanso al equipo habitual en Liga o a los jugadores con más minutos acumulados, lo que ha dado entrada en la lista de convocados a los futbolistas del filial Pau Francisco, Raba, Chuca y Ramiro.



Así jugadores como Mariano Barbosa, Antonio Rukavina, Adrián Marín, Pau Francisco, Ramiro Guerra, Denis Cheryshev, Raba, Samu Castillejo, o el recién recuperado Enes Unal, apuntan a la titularidad.



El Villarreal llega a esta competición de Copa con la idea de lograr un buen resultado, para certificar su pase en el partido de vuelta, aunque no lo hace en su mejor momento al contar con tantos problemas.

El Leganés afronta con gran ilusión la eliminatoria de Copa del Rey que le medirá con el Villarreal ya que, en caso de superarla, disputaría por primera vez en su historia la ronda de cuartos de final en la competición.



Todo un reto para los de Asier Garitano, quienes saben que ayudaría a la causa llevarse un buen resultado del encuentro de Butarque. El precedente inmediato invita al optimismo ya que hace tan solo unas semanas, y sobre el mismo escenario, los blanquiazules se impusieron en duelo liguero a los amarillos por 3-1.



Sin embargo, en lo que se refiere a choques históricos entre ambos con los madrileños como anfitriones, la gloria está más repartida. De hecho el Villarreal ha logrado cuatro empates y tres victorias en sus diez visitas. Uno de esos triunfos le permitió además superar a su rival en la única eliminatoria copera que cruzó a los dos.



De cara a esta cita el técnico ha recuperado a varios de los jugadores que tenían problemas físicos antes del parón por las vacaciones navideñas. Sin embargo otros como Szymanowski y Brasanac aún no parecen estar al cien por cien.



Otro que tampoco entrará en la convocatoria con respecto a anteriores partidos será el centrocampista Erik Morán, quien se ha convertido esta semana en la primera salida invernal tras confirmarse su fichaje por el AEK de Atenas.



Alineaciones probables:



Leganés: Champagne; Tito, Siovas, Bustinza, Raúl García; Gumbau, Rubén Pérez; El Zhar, Naranjo, Gabriel; y Amrabat.



Villarreal: Barbosa, Rukavina, Álvaro, Pau Francisco, Adrián Marín; Ramiro Guerra, Trigueros, Castillejo, Raba, Denis Cheryshev, Enes Unal.



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano).



Estadio: Butarque.



Hora: 19.00.