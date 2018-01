Ni ampliación da Pasaxe ni transporte colectivo

La lluvia sigue quedándose en el área coruñesa y se acompaña de dificultades en el tráfico. Esta semana a primera hora menores porque el paréntesis navideño y por tanto escolar nos da un leve respiro. Pero en ese goteo continuo el Puente da Pasaxe es un punto negro, con esos siniestros que se saldan con daños materiales en la mayor parte de los casos pero que, según la hora, pueden provocar una congestión de importantes dimensiones. Viene al caso esta reflexión porque ha saltado el Alcalde de Oleiros Ángel García Seoane indignado por la ampliación del Puente de Rande mientras que seguimos esperando para una mejora real de las comunicaciones en el área coruñesa. Sigue suspendida en el tiempo la esperada y necesaria reforma en Sol y Mar, en los últimos kilómetros de la Nacional Sexta y la ampliación de A Pasaxe en una obra sencilla que no supondría más de 60 millones de euros frente a la inversión cercana a los 200 en el sur. Unas obras, las del Puente de Rande que, junto a las de mejora de los accesos a Santiago, repercutirán en el aumento del peaje en la autopista hasta rozar el 4 por ciento, un aumento que pagaremos todos. Los accesos a A Coruña necesitan un impulso real a la espera de una articulación competitiva del transporte colectivo que tampoco llega. Eso es tan cierto como que unir Ferrol con Tui supondrá pagar 23 euros a lo largo de este año.

Creedence Clearwater Revival.- Have You Ever Seen The Rain, con letra, por si alguien se anima a hacer un karaoke en este inicio del año.