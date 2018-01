El Elda Promesas Fem. ya piensa en el ascenso

El Elda Promesas Femenino se está mostrando intratable en el Grupo VI de la Segunda Regional de fútbol femenino. Las de Javier Fernández no han perdido ni un solo partido de los ocho disputados con siete victorias y un empate que cosechó ante el segundo clasificado, C. D. Atlético Aspe “B”, equipo contra el que también empató el tercero en discordia, el C. D. Cox que visita este domingo (09:00 h) el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” en un apasionante partido que cierra la primera vuelta liguera y donde los tres puntos en vigor tienen una gran importancia de cara al tramo definitivo del torneo de la regularidad tal y como han reconocido en su visita al programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER, el técnico del Elda Promesas Femenino, Javier Fernández, y la jugadora Alicia Santos.

Alicia Santos y Javier Fernández / Cadena SER

Ambos se han mostrado enormemente satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento confiando en que “si ganamos el domingo al Cox, tendremos muchas posibilidades de lograr el ascenso” teniendo en cuenta que asciende a Primera Regional, los dos primeros clasificados mientras que el tercero tendrá derecho a la promoción.

El Elda Promesas Femenino ha marcado 51 goles, 17 de ellos en el último partido de 2.017, y ha encajado nueve.