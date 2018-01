Blues para estrenar 2018

Hoy las sugerencias musicales que nos ha traído Iván Domenech nos llegan desde el exterior..

Por un lado Ana Popovic ..Nació en 1976 en Belgrado. Su padre la introdujo en el blues y ella comenzó a tocar la guitarra cuando tenía 15 años .ha grabado 11 discos y ganado infinidad de premios dentro de la categoría del Blues.

El tema que ha escogido Iván es ‘You got the love’.

La otra canción para empezar este 2018 es de Eric Lindell, ‘Take me Back’……Se trata de un compositor estadounidense, que saltó a la fama nacional después de mudarse a Nueva Orleans en 1999.Comenzando en 2006 con Alligator Records.

Ha realizado giras nacionales e internacionales. Grabó tres discos con Alligatior y desde entonces lo ha hecho con sellos independientes más pequeños.